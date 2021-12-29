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《立場新聞》6名高層被捕　網站已超過6小時「沒上傳新報導」

▲▼《立場新聞》6名高層被捕　網站已「超過6小時沒更新」。（圖／達志／美聯社）

▲《立場新聞》現任署理總編輯林紹桐被捕。（圖／達志／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方國安處29日上午逮捕香港媒體《立場新聞》的6名高層及前高層人員，並出動200名警力展開搜索。事件發生之後，《立場新聞》網站雖未下架，但從上午7時之後已沒有再更新任何內容。

根據港媒報導，被捕的6人包含《立場新聞》前總編輯鍾沛權、前董事吳靄儀、何韻詩、周達智、方敏生，以及現任署理總編輯林紹桐，理由皆是涉嫌「串謀發布煽動刊物」。

▼警員從《立場新聞》搜走多箱文件。（圖／達志／美聯社）

▲▼《立場新聞》6名高層被捕　網站已「超過6小時沒更新」。（圖／達志／美聯社）

查看《立場新聞》的網站也能發現，網站雖然尚能瀏覽，但從29日上午7時之後就已完全沒有更新，截至下午1時已超過6小時沒有任何新的報導上線，最後一篇文章為香港民意研究所的專訪，標題為《鍾庭耀 X 鍾劍華　守住獨立民調最後淨土》。

香港保安局長鄧炳強先前就曾多次批評《立場新聞》，並在12月初又特別強調，任何人或組織無論用甚麼包裝，用媒體也好，非政府組織也好，只要是想違法，想危害國家安全，當局一定會找到證據證明他們犯法，「今日找不夠，明天找，明天找不夠，後日再找，只要犯法，當局便有方法找到證據證明。」

香港《蘋果日報》今天6月被迫停刊後，《立場新聞》也感受到壓力，隨後發出公告，表示為了保障支持者、作者以及編採人員，決定將5月份以前刊出的部落格文章、轉載文章與讀者投稿等評論文章全部下架，同時也停止接受贊助，以免資金遭凍結。

▼《立場新聞》網站29日7時後已沒有再更新任何內容。（圖／翻攝立場新聞）

▲▼《立場新聞》6名高層被捕　網站已「超過6小時沒更新」。（圖／翻攝立場新聞）

▲▼《立場新聞》6名高層被捕　網站已「超過6小時沒更新」。（圖／翻攝立場新聞）

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