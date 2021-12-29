《立場新聞》宣布立即停止運作　所有員工已遣散

▲《立場新聞》6名高層被捕。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港《立場新聞》6名高層及前高層29日上午被港警國安處依涉嫌「串謀發布煽動刊物」逮捕，網站也未再更新任何報導。《立場新聞》同日下午4時發出公告，宣布即時停止運作，包含網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除。

《立場新聞》在公告中指出，警方今早（29 日）拘捕公司多名高層及前高層人員、帶走多人協助調查，並在立場新聞辦公室檢走多部電腦及部分文件，立場新聞已為涉事人員提供協助。

▼港警搜索《立場新聞》，帶走多箱資料。（圖／達志／美聯社）



《立場新聞》表示，因應情況，立場新聞即時停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除。署任總編輯林紹桐已請辭，立場新聞所有員工已即時遣散。

《立場新聞》也特別提到，「立場新聞前身為主場新聞，於 2014 年 12 月成立、以不牟利原則營運，立足香港主場，《立場》編採方針獨立自主，致力守護民主、人權、自由、法治與公義等香港核心價值，至 2021 年 12 月 29 日停運。」

最後，《立場新聞》還說，「感謝讀者一直支持。」

▼《立場新聞》宣布停止運作。（圖／翻攝自臉書）

