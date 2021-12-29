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全台酒駕事故頻傳　黃偉哲要求加強取締酒駕

▲台南市長黃偉哲指示台南市警局、交通局加強取締酒駕及酒後不開（騎）車的宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指示台南市警局、交通局加強取締酒駕及酒後不開（騎）車的宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指示台南市警局、交通局加強取締酒駕及酒後不開（騎）車的宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲28日主持台南市12月份道安會報，聽取道安團隊各小組工作報告，經統計至12月13日止，2021年24小時交通事故死亡人數累積159件167人，相較去年同期減少4人11件，雖在六都裡面降低件數最多，惟1至9月事故總件數及每10萬人死傷人數仍是偏高，黃偉哲指示加強取締宣導防酒駕。

黃偉哲市長指示，每年12月至隔年3月為酒駕肇事死亡事故的高峰，要求各單位加強酒後不開（騎）車的宣導外，並加強取締酒後駕車勤務，達成零酒駕目標。交通局指出，今年至11月底止酒駕肇事傷亡數的件數為859件，也較去年同期減少了69件，降幅達7.44％。

市長黃偉哲表示，台南市幅員遼闊，都會與鄉鎮並存及高齡人口所佔比例偏高等為台南市特色，民眾多偏好私人運具（汽機車持有約占台南市全體機動車輛94％），相較其他屬於都會型大眾運輸較為發達的直轄市，發生交通事故風險性也較高。

▲台南市長黃偉哲指示台南市警局、交通局加強取締酒駕及酒後不開（騎）車的宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲非常重視各項交通安全工作推動，每月均親自主持道安會報並指示研擬改善對策，並將經費優先提供予添購執法設備。目前針對主要事故族群如機車、高齡長者、年輕族群為等已擬定多項重點工作陸續展開，雖本市交通事故死傷數仍偏高，但從趨勢來看，今年1至11月車禍傷亡單月增減率呈現下降趨勢，可知各項工作已收初步成效。

▲台南市長黃偉哲指示台南市警局、交通局加強取締酒駕及酒後不開（騎）車的宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，近期全台酒駕新聞事件頻傳，市長黃偉哲非常重視，市府道安團隊總動員，日前衛生局剛辦理台南市60家醫療單位、醫事團體、企業共同簽署酒駕防制共同宣言，市警局更是針對轄區KTV、PUB、酒店、餐飲店等易飲酒處所之「停車場外圍道路」及易酒駕肇事路段，自24日起至2022年1月2日止，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨執行「取締酒後駕車大執法」專案勤務，從源頭防制酒後駕車行為，避免進入道路危害其他用路人，達到防範酒駕事故發生的目的。

交通局也呼籲市民朋友，酒後不開(騎)車，可請未飲酒親朋好友接送或搭乘計程車，並可多利用酒後代駕服務，勿一時的僥幸疏忽造成終身。

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全台酒駕黃偉哲取締

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