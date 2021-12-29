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社會 社會焦點 保障人權

酒駕撞1家4口！5汽機車「未禮讓行人」全慘了　警要追監視器開罰

記者賴文萱／高雄報導

高雄三度酒駕男黃子洋26日駕駛BMW撞上一家4口，造成1死3重傷，事發影片曝光後，有眼尖網友發現，現場3條斑馬線都沒有紅綠燈，當時一家人在斑馬線旁準備過馬路，但至少有4輛汽車和機1輛機車通通未禮讓。對此，警方也將透過沿線監視器追出未禮讓行人的車輛，將依職權舉發道路交通管理處罰條例第44條2項處1200至3600元罰鍰。

▲▼高雄酒駕新畫面曝光！死者「轉頭護女兒」秒被撞上：完全無法反應。（圖／翻攝爆料公社）

范女一家人過馬路被酒駕的黃男撞飛，有網友發現當時有許多車都未禮讓行人。（圖／翻攝爆料公社）

事發畫面曝光後，有眼尖網友發現，前金區河東路與國民街口沒設置紅綠燈，還有PTT鄉民親自前往勘查，確認3條斑馬線都未設置紅綠燈，進而掀起對於「車輛禮讓行人」的討論。

▲▼高雄酒駕新畫面曝光！死者「轉頭護女兒」秒被撞上：完全無法反應。（圖／翻攝爆料公社）

▲范女一家人過馬路被酒駕的黃男撞飛，有網友發現當時有許多車都未禮讓行人。（圖／翻攝爆料公社）

Podcast節目主持人股癌謝孟恭28日凌晨也在臉書PO文表示，看完高雄酒駕影片後，除了酒駕的黃男之外，「畫面中不禮讓那家人的駕駛也該抓，斑馬線都過一半了就是不讓。」希望有關單位嚴抓不禮讓行人的駕駛，如果人力不足，就交給檢舉達人，畢竟法規擺在那裡，沒有藉口可以不嚴格執行。

▲▼酒駕案發地點。（圖／翻攝Google地圖）

▼▲事發路口並未設置紅綠燈。（圖／翻攝自Google地圖）

▲▼酒駕案發地點。（圖／翻攝Google地圖）

對此，新興分局交通組組長林明波表示，針對這次事故，車輛未依規定禮讓行人的車輛，經檢視影片有多輛汽、機車，但因為監視器影像畫面模糊，已經調閱沿線監視器確認車號，後續若確認違反規定，將依職權舉發道路交通管理處罰條例第44條2項處1200至3600元罰鍰。

至於未禮讓行人的車輛是否會因為因果關係涉及過失致死？警方表示，會將相關案卷請示檢察官，並且移送給檢察官進行後續的偵查處理。

另外，有網友至自強所持網路影片舉發卻傳出未受理一事，警方表示，主要是因為該網友提供影像畫面未完整，僅為部分節錄，分局已取得該案完整影像，會將依職權進行調查後舉發。

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