酒駕躲攔查連撞女騎士、檳榔西施　高雄水泥工：我很清醒

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市黃姓男子日前酒駕，造成無辜行人一家四口一死三傷的意外。高雄市政府警察局宣示強力取締酒駕，吳姓男子（21歲）於28日晚間11點35分，疑似為閃避警方查緝酒駕，竟加速逃離，先撞上一名女騎士後，又逆向衝撞檳榔攤，造成女騎士骨折、檳榔西施擦傷，所幸送醫後沒有大礙，吳男的酒測值0.52毫克，被依公共危險罪送辦。

▲吳姓男子酒駕衝撞檳榔攤。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

仁武分局指出，28日23時35分澄觀所巡邏警組在一處釣蝦場附近執行取締酒駕勤務時，發現有一部自小客車一看到警車尾隨，就心虛的加速駛離，隨後在仁武區八德中路與八德南路口，為閃避一旁行駛的機車，竟逆向衝撞一台轎車後，再續撞林姓女機車騎士後，又衝進路邊的檳榔攤，還撞斷瓦斯管線，造成瓦斯外洩。

▲車禍現場一片狼藉，造成兩人受傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

車禍現場一片狼藉，林姓女騎士腳部骨折、檳榔攤女店員幸運只受到擦傷，送醫後無生命危險。

警方將吳姓男子帶回警局偵訊，發現他酒測值高達0.52毫克，從事水泥工的他沒有酒駕前科，他供稱是下班後和朋友小聚喝了幾杯，想說自己還很清醒才開車返家，沒想到半路遇到警車怕被攔檢，才加速離開，全案在訊後依公共危險移送橋頭地檢署偵辦。

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