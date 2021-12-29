民進黨力促竹竹升格　鄭麗文嘆「酒駕刑責修法」一讀都排不進

▲鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

大新竹升格引發藍綠口水戰，然新竹市長林智堅突宣布不參選下一屆，震驚政壇。不過，國民黨立委鄭麗文怒批，民進黨可以為了選舉時程，將地方制度法逕付二讀，卻不願意花十分之一的心力來關心酒駕刑責與相關配套修法！

鄭麗文指出，不管林智堅選不選，都不應該這樣蠻橫的處理「地制法」及竹竹合併， 合併茲事體大，升格直轄市本來就有法律、有程序、有步驟，必需一步一步，按部就班來，不該是這種即興式的修法，也不該是用多數暴力就想通過！

鄭麗文表示，各縣市的衡平發展都要經充分審慎討論而定，否則富市愈富，窮鄉愈窮。直轄市若不能帶動區域內城鄉整體之共榮，國土發展勢必失衡，背離《國土計畫法》第一條均衡發展，「促進資源與產業合理配置」的真義。

鄭麗文質疑，最有升格條件的彰化縣人口126萬，一旦《地制法》修訂完成，大新竹升格了，彰化縣卻一動也不動，如何說服民眾？且大新竹直轄市人口還少於一般縣市，說得過去嗎？真要合併新竹縣市，為什麼又故意丟掉苗栗縣？苗栗的竹南、銅鑼不也是高科技重鎮嗎？就算竹竹苗要升格直轄市，一定要在2022嗎？

鄭麗文認為，現在蔡政府應以台灣整體國土規劃的格局來討論區域升格，邀請全國縣市首長以及學者專家，實質討論台灣地方規劃與財政分配，才是推動國家前進應有的作為。全盤考量後到2026再實施，而現在的蔡政府要讓人民安居不受恐懼，才是最迫切的問題。

鄭麗文感嘆，蔡政府死忠的立法委員們可以為了迫切要大新竹合併，配合明年選舉時程，直接將地方制度法逕付二讀。卻不願意花十分之一的心力來關心酒駕刑責與相關配套修法！其中「酒駕應沒入車輛」修法，至今仍躺在立法院被置之不理，連一讀都排不進，難道這個迫切性不值得人民更關心嗎？