「3件小事正在發生」　李艷秋：政客正在說謊、政府正在掩蓋

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

資深媒體人李艷秋今（29）日於臉書指出3件小事包括壽山動物園改建案、高雄酒駕案、楊蕙如案，雖然沒有大家都沒有注意到，「但是，貪腐正在發生，政客正在說謊，政府正在掩蓋，這，絕對是大事。」

第一件事情為，高雄壽山動物園改建，台電、中油、中鋼各出八千萬，市府自籌五千萬。李艷秋表示，這件事曝光，是因為市府給台電的公文外洩，內容清楚明白的要求台電出八千萬，後來證實，台電如數支付，一毛也不敢少。

李艷秋說，公文會曝光，表示內部有人看不下去。台電中油是國營事業，拿納稅人的錢大撒幣，拍執政者馬屁，做自己的公關，請問台電中油，你們要漲價時又是什麼嘴臉？現在萬物齊漲，老百姓咬緊牙關度難關，你們這些賺得腦滿腸肥的國營事業，能不能也分點油水給小老百姓呢？

第二件事情維高雄酒駕意外，釀成一家四口1死3重傷。但是，李艷秋發現奇怪的是，陳其邁市長的座車上個月跟酒駕者擦撞，陳市長不但不震怒，還主動封鎖消息，令人不禁好奇這名讓市長幫忙掩飾犯行的酒駕者，究竟是何方人物？

另外，李艷秋提到，高雄市副秘書長王啟川酒駕拒測，記兩小過留任，一名警員酒駕自撞，兩大過免職，市府對酒駕的處理，初一十五不一樣啊！不是零容忍嗎？至於震怒要中央儘快修法更是搞笑了，中央誰執政？立院誰多數？總預算、地制法都逕付二讀，嚴懲酒駕總排不上議程，小老百姓上個街要禱告別碰上酒駕，陳其邁的震怒真的演很大。

第三件事情，楊蕙如涉嫌利用網球賽，以不實發票向局處詐領補助款200萬，被檢調搜索約談。李艷秋說，楊蕙如因為「侮辱公署罪」一審判六個月，有趣的是，立法院剛剛把侮辱公署罪給刪了，楊蕙如的案子「無法可依」，會不會就此結案？蘇處長還能不能得到一點公道？至於涉嫌詐領補助款，早先已由市議員舉發，如果確有其事，那些錢和網軍之間有關係嗎？只有詐領一次嗎？希望議員和司法加油，蘇處長和小民們都在等答案。