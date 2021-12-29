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「卡神」楊蕙如涉詐WTA補助　游淑慧提三疑點：北市府是她2號金主？

▲▼卡神楊蕙如涉嫌虛增支出詐取政府補助款，凌晨移送北檢複訊。（圖／記者游宗樺攝）

▲卡神楊蕙如涉嫌虛增支出詐取政府補助款，凌晨移送北檢複訊。（圖／記者游宗樺攝）

記者杜冠霖／台北報導

卡神楊蕙如涉嫌自2016年起，利用獲得WTA國際女網賽台北站等3場賽事的舉辦權機會，以假單據浮報賽事支出，藉此向政府單位詐領共約200萬元補助款。對此案，台北市議員游淑慧也列出三疑點，更質疑台北市政府成為楊蕙如的2號金主。

楊蕙如日前才因網軍案遭判刑6個月，現今又涉及利用獲得WTA國際女網賽台北站等3場賽事的舉辦權機會，向政府單位詐領共約200萬元補助款。全案經台北地檢署指揮，28日調查局兵分多路展開搜索，約談楊及其母親、妹妹楊蕙心和員工張雅萍到案，漏夜訊問後，檢方諭令楊以60萬元交保，楊蕙心、張雅萍則各以10萬元交保。

對此，游淑慧也列出三疑點：

第一，楊蕙如的易始公司 根本沒有資格申請中央體育署以及台北市體育局的補助，「是諸多綠營民代硬生生幫她喬出網協來合辦，由網協出面申請。這中間有無關說施壓、 偽造文書、詐領數千萬補助？」

第二，除了易始公司， 當時另一家品原顧問。聯絡電話、地址都曾經與易始重複，而且留給政府的標案聯繫的資料也一樣。這家公司原名叫杰士體育有限公司，業務是批發和零售文教育樂用品，但更名為顧問公司後，一個月後就神奇得標觀傳局的網路行銷案。

改名改業務後，也是短短時間內就陸續得標一堆政府案件，游淑慧質疑，「沒有實績的公司，卻可輕易得標，得標的過程有沒有內神通外鬼？品原顧問的真正專業是什麼？是不是一套人馬、兩家公司？」

第三，楊蕙如申請WTA的補助金額年年增加， 而且顯然與支出並不相當， 「再加上國營企業競相投入資金，楊蕙如有無浮報？有無民代關說補助和標案？」

在2016年的WTA，總支出為6827萬，在扣除權利金2782萬、總獎金1257萬等固定支出後，活動規劃執行及宣傳，楊蕙如只花了2787萬，但2017年、2018年，同樣在扣除權利金及總奬金後，楊蕙如報給體育署的活動規劃執行及宣傳費，分別爆增為4642.9萬（2017）、5023.7萬（2018年）。

游淑慧質疑，同樣一個活動，為什麼光是活動執行相關費用可以爆增1.66倍和1.8倍，「體育署不覺得奇怪嗎？有沒有膽量確實審查？不但楊蕙如的預算表照單全收外，體育署補助的金額和比例，也是年年增加：從739餘萬，到1600萬、2426萬。」

游淑慧指出，品原顧問原名「杰士體育」，105年5月才更名品原；但一個月後就馬上得標台北市觀光傳播局的城市觀光網路行銷案，「當時的局長是簡于晏！」，游表示，品原在短短三年內，從台北市觀光傳播局到、屏東縣政府、農委會到立法院，得標了700多萬的案子。

游淑慧表示，不管是易始或品原都是集中在105年到107年間大量取得政府補助或標案。而台北市政府也成為楊蕙如的2號金主。這些得標過程是否有瑕疵貓膩，台北市政風處或者檢調，一一清查必有所獲。

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