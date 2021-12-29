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辦WTA女網賽「涉詐200萬補助款」　卡神楊蕙如60萬交保

記者游宗樺／台北報導

卡神楊蕙如日前才因網軍案遭判刑6個月，現今又涉及透過以母親名義開公司，涉嫌自2016年起，利用獲得WTA國際女網賽台北站等3場賽事的舉辦權機會，以假單據福報賽事支出，藉此向政府單位詐領共約200萬元補助款。全案經台北地檢署指揮，28日調查局兵分多路展開搜索，約談楊及其母親、妹妹楊蕙心和員工張雅萍到案，漏夜訊問後，檢方諭令楊以60萬元交保，楊蕙心、張雅萍則各以10萬元交保。

▲▼卡神楊蕙如涉嫌虛增支出詐取政府補助款，凌晨移送北檢複訊。（圖／記者游宗樺攝）
▲卡神楊蕙如涉嫌虛增支出詐取政府補助款，凌晨移送北檢複訊。（圖／記者游宗樺攝）。（圖／記者游宗樺攝）

早在2019年底，台北市議員王鴻薇就曾公開指控，卡神的易始公司沒有直接獲得WTA(國際女子網球協會)受權，卻向政府單位申請國際賽事補助，其實可以獲得補助的應該是WTA授權的APG公司，王鴻薇質疑，王蕙如以魚目混珠方式騙到補助款，再拿去養網軍。

▲卡神楊蕙如涉嫌虛增支出詐取政府補助款，凌晨移送北檢複訊，圖為楊蕙如員工張雅萍。（圖／記者游宗樺攝）

▲楊蕙如公司的員工張雅萍被檢方諭令以10萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

檢調偵辦發現，楊蕙如的易始公司登記負責人是楊母，楊的妹妹楊蕙心也在公司任職，而易始公司的確從2016年開始，陸續獲得WTA台北站等3場國際賽事的舉辦機會，雖然依規定都可申請政府補助，但補助金額要視賽事實際花費成本調整，楊蕙如疑似利用不實發票單據墊高成本，藉此衝高政府核發的補助款。

由於楊蕙如曾在臉書批評國產的高端疫苗，發文指出「請用科學數據和國際認證來說服別人支持國產疫苗，而不是情緒勒索甚至強迫」甚至嗆明「神經病高端仔最好不要再來騷擾惹毛我」當楊蕙如開完庭，被諭知以60萬元交保下樓時，面對媒體詢問「妳有沒有打高端」，楊起先沈默數秒，隨後回頭疑惑問「什麼？」，顯然對高端的議題仍然在意。

台北地檢署檢察官28日指揮調查局台北市調處，搜索易始公司等5個地點，並依《刑法》詐欺及偽造文書罪嫌，約談楊蕙如母女在內共4人，經漏夜訊問後，諭令楊以60萬元交保，楊蕙心、張雅萍則分別以10萬元交保候傳。

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