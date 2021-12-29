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社會 社會焦點 保障人權

她3疑點批楊蕙如沒資格拿女網標案　曝內幕「綠營民代硬喬」

記者黃翊婷／綜合報導

卡神楊蕙如涉嫌自2016年起利用獲得女網賽的舉辦權機會，以假單據浮報賽事支出，詐領約200萬元補助款，被檢方諭令以60萬元交保。國民黨台北市議員游淑慧29日一早在臉書PO文指出3大疑點，質疑楊蕙如的公司根本沒資格申請補助，「是諸多綠營民代硬生生幫她喬出網協來合辦。」

▲▼卡神楊蕙如涉嫌虛增支出詐取政府補助款，凌晨移送北檢複訊。（圖／記者游宗樺攝）

▲楊蕙如涉嫌虛增支出詐取政府補助款。（圖／記者游宗樺攝）

游淑慧29日在臉書PO文分析楊蕙如詐領女網賽補助款一事，並一連提出3個問題，首先，「楊蕙如的易始公司根本『沒有資格』申請中央體育署以及台北市體育局的補助，是諸多綠營民代硬生生幫她喬出網協來合辦，由網協出面申請。這中間有無關說施壓、偽造文書、詐領數千萬補助？」

第二點，游淑慧認為，除了易始公司，另一家品原顧問也曾被揭露檢舉，聯絡電話、地址都與易始重複，留給政府標案的聯繫資料也一樣，而這間公司原本是批發和零售文教育樂用品，後來才更名為顧問公司，結果一個月後就神奇得標觀傳局的網路行銷案，短時間內陸續標得許多政府案件，「是不是一套人馬、兩家公司？沒有實績的公司，卻可輕易得標，得標的過程有沒有內神通外鬼？品原顧問的真正專業是什麼？」

第三點，游淑慧表示，楊蕙如申請WTA的補助金額年年增加，而且明顯與支出項目不相當，再加上國營企業競相投入資金，「楊蕙如有無浮報？有無民代關說補助和標案？」

國民黨台北市議員游淑慧3問質疑楊蕙如。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員游淑慧）

▲游淑慧質疑楊蕙如是「一套人馬、兩家公司」。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員游淑慧）

「要辦就全辦，要辦就辦大的。兩年過去……好奇還有什麼查不乾淨、擦不乾淨的？」游淑慧還在文末附上兩份補充資料，內容提到，2016年的WTA總支出為6827萬，扣除權利金2782萬、總獎金1257萬等固定支出後，活動規劃執行及宣傳楊蕙如只花了2787萬，但2017年、2018年的費用卻暴增到4642.9萬、5023.7萬，同樣的活動怎麼可能光是活動執行費用就一下子增加1.66倍和1.8倍，「體育署不覺得奇怪嗎？有沒有膽量確實審查？」

游淑慧強調，不管是易始或品原都是集中在2016年到2018年間大量取得政府補助或標案，「台北市政府也成為楊蕙如的2號金主。這些得標過程是否有瑕疵貓膩，台北市政風處或者檢調，一一清查必有所獲。」

▲卡神楊蕙如涉嫌虛增支出詐取政府補助款，凌晨移送北檢複訊，圖為楊蕙如員工張雅萍。（圖／記者游宗樺攝）

▲楊蕙如公司的員工張雅萍被檢方諭令以10萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

回顧整起案件，早在2019年底，台北市議員王鴻薇就曾公開指控，卡神的易始公司沒有直接獲得WTA（國際女子網球協會）受權，卻向政府單位申請國際賽事補助，其實可以獲得補助的應該是WTA授權的APG公司，王鴻薇質疑，王蕙如以魚目混珠方式騙到補助款，再拿去養網軍。

檢調偵辦發現，楊蕙如的易始公司登記負責人是楊母，楊的妹妹楊蕙心也在公司任職，而易始公司的確從2016年開始，陸續獲得WTA台北站等3場國際賽事的舉辦機會，雖然依規定都可申請政府補助，但補助金額要視賽事實際花費成本調整，楊蕙如疑似利用不實發票單據墊高成本，藉此衝高政府核發的補助款。

由於楊蕙如曾在臉書批評國產的高端疫苗，發文指出「請用科學數據和國際認證來說服別人支持國產疫苗，而不是情緒勒索甚至強迫」甚至嗆明「神經病高端仔最好不要再來騷擾惹毛我」當楊蕙如開完庭，被諭知以60萬元交保下樓時，面對媒體詢問「妳有沒有打高端」，楊起先沉默數秒，隨後回頭疑惑問「什麼？」，顯然對高端的議題仍然在意。

台北地檢署檢察官28日指揮調查局台北市調處，搜索易始公司等5個地點，並依《刑法》詐欺及偽造文書罪嫌，約談楊蕙如母女在內共4人，經漏夜訊問後，諭令楊以60萬元交保，楊蕙心、張雅萍則分別以10萬元交保候傳。

要辦就全辦，要辦就辦大的 兩年過去……好奇還有什麼查不乾淨、擦不乾淨的？ 一，楊蕙如的易始公司 根本【沒有資格】申請中央體育署以及台北市體育局的補助。 是諸多綠營民代硬生生幫她喬出網協來合辦，由網協出面申請。這中間有無關說施壓、...

游淑慧 台北市議員發佈於 2021年12月28日 星期二

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