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侮辱公署除罪　「卡神網軍案」解套？律師曝還差這一步

▲▼卡神網軍案，楊蕙如稱組織網軍是為了保衛國家。（圖／記者劉昌松攝）

▲楊蕙如被控操縱網軍案，一審被依侮辱公署判刑6月，現正上訴高院二審。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

立法院今天三讀通過刪除《刑法》刪除侮辱公署罪，影響所及包括近年最受矚目的「卡神」楊惠如涉操縱網軍抨擊駐大阪辦事處案，楊一審就是被依侮辱公署罪判刑6月，外界好奇案件上訴二審是否會因修法受惠逆轉，但律師鍾維翰指出，一審判決同時也認定楊觸犯了「侮辱公務員職務罪」，楊想獲得無罪，還是得努力打官司。

我國駐日本大阪辦事處2018年因台灣旅客被颱風困於當地關西機場，遭PTT鄉民群起痛罵「爛到該死」、「黨國餘孽」等語，時任辦事處長蘇啟誠在輿論風暴中自殺身亡，檢察官查出原來是楊蕙如涉指示蔡福明，用「idcc」帳號在PTT 發文帶風向，替駐日代表謝長廷解套，台北地院11月一審宣判楊、蔡各6月徒刑、皆得易科罰金18萬元。

就在楊蕙如不服判決提起上訴後2周，立法院在11月28日三讀通過《刑法》部分修正，現行第140條第1項「於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行的職務公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或3000元以下罰金。」改為罪重1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。同時刪除同條文第2項「對於公署公然侮辱者，亦同。」也就是以後只有侮辱公務員有罪，對象是公務機關則沒事。

律師鍾維翰指出，台北地院在楊惠如網軍案的判決書中，認定楊同時觸犯「侮辱公務員職務罪」和「侮辱公署罪」2罪，只是從一重以侮辱公署罪宣判，即使「侮辱公署罪」因修法刪除，楊蕙如仍要為「侮辱公務員職務罪」出庭辯駁，不過依適用法條「從新從輕」等原則，即使最後高院二審認定有罪，楊獲判刑度可能比一審還低。

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