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日月潭請靠右、回家高速走北山　埔里警推元旦連假順暢通關密語

▲埔里警方於111年元旦、春節連假規劃「日月潭專用車道」。（圖／埔里警分局提供）

▲埔里警方於111年元旦、春節連假規劃「日月潭專用車道」（下同）。（圖／埔里警分局提供）

記者高堂堯／南投報導

元旦3日連假即將到來，埔里警分局因應出遊車潮，將於省道台14線中潭公路與台21線交會路段（埔里鎮愛蘭橋南端），自12月31日上午10時起至111年1月1日下午3時止，設置前往日月潭方向的專用道，並提出「順暢通關密語」：「日月潭請靠右、回家高速走北山」；集集警分局也提醒，元旦連假日期間全縣砂石車禁駛，警方將加強稽查取締砂石車違禁行駛等各項違規。

警方指出，大多數國人因新冠疫情只能於國內旅遊，且台14線往埔里、日月 潭方向每逢假日車潮幾近爆滿；而埔里鎮愛蘭橋南端路段，因多行向路口號誌管制輪放，使左轉進入埔里市區、右轉續行往日月潭方向，及對向由日月潭前往國道的三方車流往來形成瓶頸。

埔里分局為紓解前往日月潭方向車流，規劃自台14線愛蘭橋市區與日月潭分向段起，至台21線南村路口止約200公尺外側車道，以交通錐區分專用道，並自專用道前方約1公里處，沿線架設大型導引指示牌（高180公分、寬90公分）提醒用路人將進入「往日月潭行駛外車道」。

▲埔里警方於111年元旦、春節連假規劃「日月潭專用車道」。（圖／埔里警分局提供）

而在本次紓流最重點的台14線與台21線交接號誌路口，警方也將掛設「往日月潭免停紅燈」指示牌，提醒往日月潭車輛依循專用道行進，該路口並有員警與義交人員定點指揮，預計將可有效疏解並改善大量湧入的車流。

▲埔里警方於111年元旦、春節連假規劃「日月潭專用車道」。（圖／埔里警分局提供）

此外，針對連假第2天下午西向往國道3號駛離埔里的車潮，警方將延續交流道管制紓流，提醒駕駛朋友配合指示牌或員警指揮，沿台14線續行5公里、自北山交流道進入國道，以避開進入國道6號愛蘭交流道匝道及北山隧道段的龜速壅塞車陣。

埔里分局再次呼籲駕駛人，元旦連假期間日月潭專用車道靠右行、返家從北山交流道上國道，同時遵守號誌、標誌、標線及路口員警指揮，即能確保行車安全與車流順暢、縮短行車時間。

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