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快訊／國1大貨車追撞釀「9車連環撞」　小貨車被夾殺車爛駕駛慘死

▲▼國道1號南向373.1公里高雄端死亡車禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國道1號南向373.1公里高雄端死亡車禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國道1號南向373.1公里高雄端（往漁港路高架路段）今天早上10點14分，發生一起9車連環撞死亡車禍。國道警初判是29歲李男駕駛的營業大貨車疑未注意車前狀況，先追撞前方47歲吳男的自小貨車，往前引發一連串追撞事故。其中，遭追撞的吳男被緊急送醫搶救，但11點42分遭宣告急救無效。

國道警表示，現場共有10部車連環撞，包含1部大貨車，9部小型車，初步判定事發經過為用路人李男（81年次）駕駛營大貨車行經案發時、地時行駛外側車道，疑因未注意車前狀況，追撞前方吳男（63年次）駕駛自小貨車。

▲▼國道1號南向373.1公里高雄端死亡車禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國道1號南向373.1公里高雄端死亡車禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國道1號南向373.1公里高雄端死亡車禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國道1號南向373.1公里高雄端死亡車禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

後續導致吳男駕駛的自小貨車再推撞前方宋男的自小貨車，又釀前方黃男駕駛的自小客車推撞前方蘇女駕駛的自小客貨車，並推撞前方王男駕駛的自小貨車，接著推撞前方林女駕駛的自小客車，後來又繼續推撞前方鍾男駕駛的自小客車，最後推撞前方林男駕駛的自小客車。另外，一名蔡男駕駛自小客車行駛於北向車道因受飛散物擊中也受害。

該起事故導致4人受傷，傷者分別被送往小港醫院、國軍802醫院以及榮民總醫院診療救治。不過，最先遭到追撞的47歲吳男已於11點42分遭宣告急救無效。

警方表示，現場於12點17分完全排除，全線恢愎通車，各造當事人酒測情形尚未明暸，全案由岡山分隊持續處理中。

▲▼國道一號五甲路段車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼國道一號五甲路段車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼國1重大車禍 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國1重大車禍 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國1重大車禍 。（圖／記者賴文萱翻攝）

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