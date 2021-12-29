只為了出一口氣！ 中年婦沒趕上公車「擋路玩手機20分鐘」

記者魏有德／綜合報導

上海一名史姓婦女沒趕上公車，竟在公車開出車站等紅燈時，直接擋在車前面滑起手機，一站就是20分鐘，不僅公車無法動彈，車上的其餘乘客也受到影響。直至警方趕到現場將史女帶回派出所，史女才供稱，「出於報復心理，為賭一口氣，頭腦一熱走到車前，阻攔公交車（公車）前行。」

▲上海一名史姓婦人沒趕上公車，竟在公車前玩手機擋車20分鐘。（圖／翻攝魯南資訊，下同）

《魯南資訊》報導，據史某交代，她來到長壽路葉家宅路公交車站，恰巧其準備乘坐的公交車駛離車站，而受前車阻擋，公交車停在了離車站不遠的機動車道上。史某立即跑到車邊，試圖與司機溝通上車，被司機拒絕後，史某又來到駕駛位窗邊繼續與司機糾纏。

根據警方秘錄器影片顯示，史姓女子因上車被拒而氣不過擋在車前，當警察上前調解時，女子便理直氣壯地怒嗆，「司機不開門，你說誰做的對！」處理員警則霸氣回應，「妳等下一輛啊！」

據了解，事發當時接近凌晨0時，史姓女子不確定是否有下一輛公車，因此才憤而擋車，想要魚死網破，希望警方到場時可以挺她的行為。不過，依大陸交通法規規定，公車駛離公車站後是不能隨意停車載客，經舉報會受到一定程度的罰款，因此，警方到場後便將史姓女子帶回派出所，結束這場鬧劇。

史姓女子強調，「已經那麼晚了，下班車還要等半個小時，有些駕駛員遇到這樣的情況就會開門讓我上車的。但那個駕駛員就是不肯開門，人嘛！就是為了這口氣呀，為了一口氣。」