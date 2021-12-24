揭新北環保局惡霸行徑　資深媒體人怒tag侯友宜：無法無天了！

▲黃光芹24日揭新北市環保局違停公車專用道還嗆聲。（合併圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

記者蘇晏男／台北報導

你有沒有過等公車的時候，遇過其他車輛占據公車停靠站的經驗？資深媒體人黃光芹24日揭露，今日在新北林口一處公車站，有環保局的車輛霸佔公車專用道，導致即將進站的公車緊急剎車，民眾還得到路中上車；更扯的是，對方經勸告還反嗆，讓黃光芹批評「惡霸」，新北市政府的文化難道是這樣？無法無天了！

「侯友宜不是戰犯，但環保局是惡霸！」黃光芹24日下午在臉書指出，新北市環保局鴨霸違停，霸佔公車專用道，影響民眾上下公車權益，眼見公車即將進站，勸告後仍不開走，竟甩下一句：「那是你家的事!」最後進站公車緊急煞車在快車道，民眾奔到路中上車。

黃光芹表示，林口區公所旁即有大片空地，區公所人員亦使用推車；但兩方公務員（或市府臨時僱員）為圖自身方便，竟違規在先，嗆聲耍惡霸到底，新北市政府的文化難道是這樣？她也批評，「最近不開車，順道探訪民瘼，原來是這樣，無法無天了！」

黃光芹文末除用Hashtag標記新北市長侯友宜外，也強調「#我還有錄影存證」。

對此，有網友回應，「直接檢舉。」黃光芹看到後，也留言回應「好！」