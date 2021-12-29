拒絕酒駕！　里港警偕志工媽媽頂寒夜餐廳宣導

▲里港警方結合志工媽媽餐廳宣導勿酒駕，保平安 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

天氣寒冷、尾牙又近，朋友聚餐增加；日前高雄市又不幸黃姓男子酒駕衝撞林姓市民一家4人，造成1死3重傷的交通事故，屏東縣里港警方有鑑於此，結合志工於昨(28)日晚到轄內各餐廳及飲食店，分持標語提醒民眾酒後不開車，確保交通安全。

里港警方說，年關將近，尾牙聚餐也接踵而來，不論是冬令進補，或親友聚餐聯絡情誼，小酌飲酒的機會也增加了，然而酒後駕車卻常常釀成無可挽回的悲劇，為提醒民眾切勿貪圖一時方便，而釀成悲劇，發生永無法彌補的傷痛。

12月28日晚間，結合志工媽媽分持本語，到轄區各家餐廳及飲食店，再次提醒前往用餐的民眾，酒後勿開車、指定代理駕駛才是安全的回家路；更再次向店家宣導，並和業者達成共識，若有顧客飲酒後欲駕車上路，務必再次攔阻，並幫忙代叫計程車以確保顧客安全上路。

里港分局長鄭頴聰表示，由於國內疫情趨緩，民眾聚餐及歲末年終尾牙活動增多，為防止酒駕案件增加，警方除嚴格加強規劃酒駕勤務，也再次宣示酒駕零容忍，民眾參加飲酒餐敘後，可以指定駕駛、親友接送，也可搭乘計程車或大眾運輸工具等方式，安全返家。