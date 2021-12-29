　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

拒絕酒駕！　里港警偕志工媽媽頂寒夜餐廳宣導

▲里港警方結合志工媽媽餐廳宣導勿酒駕，保平安 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警方結合志工媽媽餐廳宣導勿酒駕，保平安 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

天氣寒冷、尾牙又近，朋友聚餐增加；日前高雄市又不幸黃姓男子酒駕衝撞林姓市民一家4人，造成1死3重傷的交通事故，屏東縣里港警方有鑑於此，結合志工於昨(28)日晚到轄內各餐廳及飲食店，分持標語提醒民眾酒後不開車，確保交通安全。

▲里港警方結合志工媽媽餐廳宣導勿酒駕，保平安 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警方結合志工媽媽餐廳宣導勿酒駕，保平安 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警方說，年關將近，尾牙聚餐也接踵而來，不論是冬令進補，或親友聚餐聯絡情誼，小酌飲酒的機會也增加了，然而酒後駕車卻常常釀成無可挽回的悲劇，為提醒民眾切勿貪圖一時方便，而釀成悲劇，發生永無法彌補的傷痛。

▲里港警方結合志工媽媽餐廳宣導勿酒駕，保平安 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

12月28日晚間，結合志工媽媽分持本語，到轄區各家餐廳及飲食店，再次提醒前往用餐的民眾，酒後勿開車、指定代理駕駛才是安全的回家路；更再次向店家宣導，並和業者達成共識，若有顧客飲酒後欲駕車上路，務必再次攔阻，並幫忙代叫計程車以確保顧客安全上路。

里港分局長鄭頴聰表示，由於國內疫情趨緩，民眾聚餐及歲末年終尾牙活動增多，為防止酒駕案件增加，警方除嚴格加強規劃酒駕勤務，也再次宣示酒駕零容忍，民眾參加飲酒餐敘後，可以指定駕駛、親友接送，也可搭乘計程車或大眾運輸工具等方式，安全返家。

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
福原愛東奧講評「天價酬勞曝光」！　奪人夫電視台全噤聲
糗！台鐵新車EMU3000上路第一天「廁所門故障」
直擊溫妮當街激吻熊抱！　起底男友「身家破億」
洛杉磯飛機墜毀住宅區！　機上乘客全罹難
溫妮認了交往「億級男友」！　又親又抱全被拍
何韻詩被抓！　港警逮捕《立場新聞》6高層、記協主席
張庭、林瑞陽遭翻5年前爛臉案！　陸網灌爆「站台的也要查」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

Omicron來勢兇猛！　移民署攜手網絡夥伴　鼓勵移工安心接種疫苗

歲末寒冬送暖　台南安平觀音亭關懷獨居長者

拒絕酒駕！　里港警偕志工媽媽頂寒夜餐廳宣導

守護北海岸地區超商夜間工作　金山警分局捍衛職安不容挑戰

台南安平區建平8街拓寬　李啟維：有助於地方發展

2021台南觀光大躍進　觀旅局展現豐碩成果交出漂亮成績

台南市副議長林炳利「涉詐領助理費」　南檢傳喚23人漏夜偵訊

發現茶飲料百變風味　農委會茶改場成立「茶飲創新中心」

年產值700億！寶島伴手禮旗艦店成立　行銷台灣糕餅

2021年桃園金牌企業卓越獎頒獎　7家企業獲「防疫及抗旱貢獻獎」

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

《華燈初上》危機篇預告

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

Omicron來勢兇猛！　移民署攜手網絡夥伴　鼓勵移工安心接種疫苗

歲末寒冬送暖　台南安平觀音亭關懷獨居長者

拒絕酒駕！　里港警偕志工媽媽頂寒夜餐廳宣導

守護北海岸地區超商夜間工作　金山警分局捍衛職安不容挑戰

台南安平區建平8街拓寬　李啟維：有助於地方發展

2021台南觀光大躍進　觀旅局展現豐碩成果交出漂亮成績

台南市副議長林炳利「涉詐領助理費」　南檢傳喚23人漏夜偵訊

發現茶飲料百變風味　農委會茶改場成立「茶飲創新中心」

年產值700億！寶島伴手禮旗艦店成立　行銷台灣糕餅

2021年桃園金牌企業卓越獎頒獎　7家企業獲「防疫及抗旱貢獻獎」

大陸今確診+152！西安依舊三位數　雲南安寧爆本土「2地封閉」

夢到彌勒佛給「葫蘆」！她對男友喊：好運到？　真的來了

WHO示警：Omicron恐使醫護不堪負荷　各國出招壓疫情

點點心籌備中！盤點2022首度插旗高雄的6家餐廳　樂檸漢堡也吃得到

民進黨力促竹竹升格　鄭麗文嘆「酒駕刑責修法」一讀都排不進

彰化「阿璋肉圓」元旦起每顆漲5元　老闆無奈：實在撐不住了

二伯PO童年照「還以為看到蔡桃貴」！五官神複製…網驚：基因好強

台鐵認「最新區間車7個月故障684次」　交長：新車都還沒驗收

吳宗憲兒涉毒「照開發片記者會」　13:00《ETtoday》全程直播

Omicron來勢兇猛！　移民署攜手網絡夥伴　鼓勵移工安心接種疫苗

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

地方熱門新聞

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

台南副議長被檢舉　涉詐領助理費

台南安平區建平8街拓寬

2021台南觀光大躍進

快訊／彰化工廠惡火　超濃黑煙直竄天際

五月天高雄開唱！住戶見1現象爆嗆五迷

高雄今起「連續8天」大執法！

屏東市勝利星村有「停車陷阱」　民眾誤停遭開單

台南市安平浮屍身分是他

移工酒醉持刀刺殺對方身亡判11年

台南朝野清廉除弊　

新北跨年嗨翻2021年末　浪漫邁進2022年

台東4層樓建築失火　未裝住警器傷亡嚴重

北海岸地區夜間工作　金山警捍衛職安不容挑戰

更多熱門

相關新聞

陳其邁喊話中央「儘速修法」！網崩潰洗版

陳其邁喊話中央「儘速修法」！網崩潰洗版

高雄市酒駕累犯黃子洋26日撞上一家四口，導致1死3重傷，消息震撼社會，高雄也立刻開始酒駕擴大執法。高雄市長陳其邁28日表示，目前仍在嚴格執行酒駕大執法，以打擊犯罪、遏阻酒駕。貼文曝光後，下方網友仍狂刷留言，希望能夠正視這個問題，進行修法，別再漠視人命。

北市今年酒駕4死　柯：要醫療介入

北市今年酒駕4死　柯：要醫療介入

酒駕有4成是累犯　蔡壁如：酒癮者應接受治療

酒駕有4成是累犯　蔡壁如：酒癮者應接受治療

被金錢豹酒女撞死！家屬喊話高雄法官：不應比我家低

被金錢豹酒女撞死！家屬喊話高雄法官：不應比我家低

即／中山分局小隊長涉包庇色情遭約談

即／中山分局小隊長涉包庇色情遭約談

關鍵字：

里港警察酒駕志工交通

讀者迴響

熱門新聞

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

交往「信」衰變小三　李妍瑾開罵

溫妮認了交往「億級男友」！

林瑞陽、張庭真的出事！公司已遭立案調查

綜藝天王星二代家教大比拼！

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面