陳其邁喊話中央「酒駕快修法」！網看完崩潰洗版：別再出事才檢討

▲高雄酒駕擴大執法，陳其邁喊話中央，應該儘速修法。（圖／翻攝臉書／陳其邁）



記者柯振中／綜合報導

高雄市酒駕累犯黃子洋26日撞上一家四口，導致1死3重傷，消息震撼社會，高雄也立刻開始酒駕擴大執法。高雄市長陳其邁28日表示，目前仍在嚴格執行酒駕大執法，以打擊犯罪、遏阻酒駕。貼文曝光後，下方網友仍狂刷留言，希望能夠正視這個問題，進行修法，別再漠視人命。

陳其邁在臉書上表示，28日仍在擴大執行，絕對要打擊犯罪、遏阻酒駕，也感謝身在第一線的警察同仁，守護市民安全。

陳其邁說明，目前一家四口當中，兩姊妹狀況穩定，爸爸骨盆骨折，經過微創內固定手術，已經穩定、沒有截肢的風險，也轉院到長庚，方便家屬就近照顧。

▼高雄發生嚴重的酒駕肇事意外，造成一家四口1死3傷。（圖／翻攝臉書／陳其邁）



陳其邁提到，市警局將從嚴從速偵辦此次酒駕肇事致死的案件，絕對不會寬貸，並已將相關物證完整配合高雄地檢署後續偵辦，地檢署也向法院申請羈押，「建議中央儘速啟動加重從嚴修改刑法、民法。遏止酒駕，不讓悲劇不斷上演。」

網友們對陳其邁要求修法的說法十分有感，在下方留言建議，「請修法！不要再漠視人命了！人權是建立在守法的基礎上！不要只是喊口號」、「拜託立委趕快修法嚴懲酒駕蓄意謀殺他人的可惡之人，不要每次悲劇重演再來檢討！真的太讓人心痛了」、「修法才是最重要的！市長，身為高雄人看到這新聞真的哭了」、「拜託市長，一定要爭取修法，重罰酒駕的人，他們這些人已經讓幸福美滿的家庭完全破碎了，真的讓人心痛。」

此外，也有人認為，除了酒駕要修法以外，車輛沒有禮讓行人，也是此次案件的原因之一，應該重點執法，以避免再度發生遺憾。

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