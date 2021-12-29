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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我在質詢有處理過你們嗎？」　林靜儀拍桌飆罵影片曝光

記者徐政璿／台北報導

台中市第二選區立委補選將在明年1月9日舉行，國民黨28日公布一則在網路流傳的影片，根據內容，民進黨候選人林靜儀在一場會議中拍桌，態度相當囂張，甚至怒罵疑似是在場的基層官員「你們是當作我在這邊幹什麼的？」，國民黨質疑林靜儀在擔任立委時濫用權力。

根據影片內容，林靜儀疑似在一場會議中突然暴怒，她突然提高分貝怒嗆現場人員：「你們這樣對待我？」、「你們是當作我在這邊幹什麼的？」、「你們是覺得我找你們麻煩是不是？我體諒你們！幫你們想其他方法解套！我在質詢的時候，有處理過你們嗎？」

對此，林靜儀回應，「民意代表為了民眾權益、國家發展，遇到行政怠惰時，為公眾利益據理力爭，我認為非常必要。」

▲▼林靜儀疑耍官威畫面曝。（圖／國民黨提供）

▲▼林靜儀疑耍官威畫面曝 。（圖／國民黨提供）

▲▼林靜儀疑耍官威畫面曝 。（圖／國民黨提供）

▲林靜儀遭爆耍官威畫面。（圖／翻攝國民黨提供影片）

國民黨28日召開「溫柔堅定？林靜儀多的是你不知道的『囂張跋扈』」記者會。文傳會副主委林家興表示，林靜儀號稱溫柔堅定、參選是媽祖娘娘安排，但近期網路社團流傳一支影片，她怒瞪、拍桌、敲桌樣樣來，似乎在會議室中怒氣沖沖地質問看來是基層公務員的在場人士。

林家興表示，影片曝光後，外界都十分好奇，林靜儀是在幫誰「解套」？是要「處理」什麼？作為一個委員，把質詢當作威脅公務人員的武器？是否有濫用權力？

林家興進一步表示，如果林靜儀真的這麼優秀，為何只當了一屆民進黨不分區立委，就被民進黨撤換？如今民進黨卻又把她找回來中二選區參選，推薦一個囂張跋扈的候選人給中二鄉親，在地民意絕對吞不下去。

台北市議員王鴻薇指出，過去林靜儀也可謂是「金句連連」，包括「晚上10點後限電，解決能源問題、少子女化問題」、「穿防彈衣才能選台中選區」、「用湯匙喝珍奶很離譜嗎？」。

王鴻薇表示，林靜儀更曾說「晚上10點後限電，解決能源問題、少子女化問題」，那麼近來高雄多次跳電，是否也是要解決少子化問題？林也曾經說過「當魯蛇怪爸爸當年沒戴套」，難道當民眾對於政府有質疑，或是遭遇到困難，就是民進黨眼中的魯蛇？這句話充分突顯民進黨的傲慢。

王鴻薇指出，林靜儀曾說「穿防彈衣才能選台中選區」，顯示林不惜用假消息，汙名化台中海線地區。她痛批，林靜儀無地方，毫不尊重人民和政治對手，一心只求政治利益，反觀顏寬恒儘管沒有公職，卻持續勤懇耕耘選區，為鄉里帶來諸多建設與繁榮，顏林兩人高下立判。

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