游盈隆民調問公投穿插蔡英文論文　民進黨：不像專業者做的事

▲東京大學學生在圖書館找到1985年出版品，證明蔡英文論文是真的。（圖／東大生黃若翔授權提供）



記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會董事長游盈隆28日公布最新民調，除了公布四項公投後的民調結果，也穿插一題有關「台灣人對爭議中蔡英文博士論文與學位的態度」。對此，綠營熟悉民調事務幕僚說，唐突的加入無關的議題，會對調查造成干擾，影響受訪者對主訪題的判斷，就民調設計上不像專業者會做的事。

游盈隆今天所公佈的「民調」，在「2021四項公投後台灣民意新趨勢」主題下，穿插了一題所謂「台灣人對爭議中蔡英文博士論文與學位的態度」，而問卷題目寫道：「關於所謂論文門，過去兩年半，幾位國內外學者像彭文正不斷質疑蔡英文總統並沒有完成倫敦政經學院博士論文，....，一般說來，您相不相信蔡英文總統沒有倫敦政經學院的博士論文與學位？」

對此，民進黨熟悉民調幕僚表示，在訪問對公投意見的同時，唐突的加入了一個無關的議題，其實是會對調查造成干擾，影響受訪者對主訪題的判斷，就民調設計上不像是專業者會做的事，更別說所謂的「論文門」根本就是少數意識形態極端者炮製出來的假議題。

這位幕僚表示，倫敦政經學院校方都再三證實論文為真，英國法院也多次證實的事，卻想假借民調，把一個真實的事情，誤導成眾說紛紜的氣味，這樣的手法實在不夠光明磊落，「這樣的行為，不禁讓人質疑是不是因為他在公投投票前的預測失準，惱羞成怒。」

另外，這次的民調還做了一題，「台灣人對2021年整體經濟表現的『感覺』」，題目問，「2021年快過去了，您覺得今年台灣整體經濟狀況是變好？變壞？還是跟去年一樣，沒什麼改變？」

該幕僚表示，他的結論是拿民眾主觀「感覺」和經濟成長率（GDP）客觀數據做對比，游盈隆曾作為大學教授，會不知道所謂的GDP，是用作一國的經濟規模與健康情況指標，而人民對經濟好壞感受，是個人主觀，會受到通膨、生活消費，以及今年疫情等因素而有不同，拿主觀感受跟客觀指標比較，有種不倫不類的感覺。

▼ 蔡英文論文 。（圖／記者崔至雲攝）

