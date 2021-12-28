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林智堅打給他「想一刀分割苗栗」！　網全傻：世界大戰嗎

記者邱晟軒／綜合報導

竹竹合併議題持續延燒。苗栗縣長徐耀昌昨（27日）透露，新竹市長林智堅9月曾致電給他，提議「頭份竹南切給新竹，其他鄉鎮切給台中」。消息曝光後，引發網友傻眼直呼，「苗栗是波蘭喔？」、「國土計畫原來是用打電話喬？」

苗栗縣長徐耀昌昨日在個人臉書發文透露，9月上旬林智堅曾致電言及合併事宜，提到苗栗的時候，林智堅表達了可將頭份竹南切給新竹，其他鄉鎮切給台中的建議，「我聽完十分不以為然」。

徐耀昌認為，苗栗與新竹固然有其地緣血脈關係，然而苗栗鄉親的故鄉認同在四十幾年來的醞釀下，已經對這塊土地有著豐沛的情感，豈能讓人棄如敝屣般一刀兩分，自此割捨我們在這個山海之鄉的深厚連結？「林市長這一說法，足見其對於苗栗這塊土地的認知有著嚴重落差，絲毫沒有為苗栗鄉親設身處地思考，令人相當遺憾」。

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▲▼徐耀昌、林智堅。（合成圖／記者屠惠剛攝）

徐耀昌感嘆，苗栗長期以來的資源短缺，主要受限於財劃法與地制法的不公，儘管耀昌任期內竭力招商引資，開源節流，財政逐漸改善，卻也不能操之過急，揠苗助長。縣市合併升格是國家大事，豈能因人設事倉促從之？全台縣市22處竟有9處直轄市，將使剩下的省屬縣市淪為二等公民，一個國家兩個世界，對這些省治縣市人民何其不公？ 

消息曝光後，立刻引起批踢踢八卦板許多網友熱議，「一個縣轄市長主導全國國土規劃，好神」、「這種野心不會覺得噁心想吐嗎」、「這次我信徐耀昌」、「現在開始分化苗栗了，整天搞分裂」、「民進黨到底在急甚麼？說清楚好嗎？」、「翻譯：我沒票的切出去」、「如果是這樣就是在算選票」、「如果徐耀昌總統造謠，支持智堅提告」。

還有許多網友認為任意「分割苗栗」的想法相當可笑，紛紛回應「有產值的給新竹，鄉下都給台中」、「笑死！選自己要的，不要的給別人」、「苗栗是波蘭喔？」、「國土計劃用分贓？」、「世界大戰喔？分割領土」。

針對徐耀昌爆料林智堅提議「新竹可納竹南和頭份，苗栗其他地方給台中 」，林智堅否認此事，強調自己始終主張竹竹合併升格，徐耀昌說他要染指苗栗是子虛烏有。

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