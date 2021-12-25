就職市長7週年　鄭文燦PO感言：帶領桃園成為台灣亮點

▲就職市長7週年，鄭文燦臉書發表感言：帶領桃園成為台灣亮點。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦今天就職7週年，25日晚間於臉書發表就職感言指出，7年來，桃園人口數增加了22萬人，突破227萬人，生育率六都第一；在台商回流投資台灣3大方案，桃園的2,540億元就佔全國20%，不僅創造2萬4千個就業機會，也是全台第一，桃園可以說是全台灣人口、產業、交通成長最快的城市。

鄭市長說，今年，雖然疫情影響導致缺工，但市府與中央合作的「浪漫台三線」計畫，1895乙未保台紀念公園、台灣客家茶文化館與永安海螺文化體驗園區，再加上桃園北區客家會館，都在今年完工了，成為桃園最大的客家亮點建設。

▲桃園最美打卡點「橫山書法藝術館」。（圖／市府提供）



桃園最美打卡點「橫山書法藝術館」、最新藝文活動場所桃園陽光劇場，也成為近日大家休閒旅遊的景點之一；鐵玫瑰音樂節、聖誕佳節晚會、跨年晚會也都在陽光劇場盛大舉行，成為桃園最大的流行音樂戶外表演場地。

除此之外，包括近日完工的復興區三光跨河大橋、老街溪流域治理、南崁溪水汴頭排水幹線、楊梅溪雨水下水道工程、北景雲計畫（大湳消防分隊、八德國民運動中心、景雲圖書分館）等，桃園的中路1號、中路2號、八德1號、八德2號社宅，也讓年輕家庭好居住、好生活，市府也會持續打造多元社宅，朝50座社宅努力邁進。

▲桃園換新購電動機車已經達到8萬輛。（圖／市府提供）

好的居住環境，同時也要做好環境永續，邁向能源轉型。桃園率全國成立海岸管理工程處，推動藻礁污染源稽查專案、成立海岸志工團隊、設置智慧科技污染監控等，保護許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬四大亮點，讓桃園的海洋越來越美。

桃園率先成立綠能專案推動辦公室，推出補助及獎勵計畫，鼓勵企業節能，並發展光電、風電及再生能源。在蘆竹區及觀音區就有57部陸域風力發電機，年發電量約2.5億度電；除了鼓勵企業外，校園、公用屋頂也設置太陽光電，讓桃園成為太陽光電設置量最高的北部縣市，累積總裝置容量約為416MW，7年來成長了80倍。

桃園也率全台首先試辦Goshare共享運具，並補助汰換機車9千元，換新購電動機車已經達到8萬輛，不僅成為全台最高，桃園也成為電動機車的代表城市。我們更推出「電動機車Easy購」、「防疫英雄專案」及新購、換購電動機車補助活動，鼓勵市民朋友使用綠色運具。

桃園正在轉大人，大小建設不能停，軌道建設、社宅、文化及生活建設持續發展中，但是，相較去年，桃園的債務已經減少了95億元，到今年底前，總計預估可以減少近100億元。桃園大小建設也不會停歇，接下來，市府會更加努力，帶領桃園成為台灣的亮點，讓桃園更宜居、更美好，讓大家在桃園享受美好生活。