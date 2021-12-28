影／恐怖！休旅車開到一半突冒煙　駕駛剛下車「瞬間起火」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市趙姓男子27日清晨開車上班，途中經過八德區長興路時，發現引擎部分突然冒出濃煙，趙男將車輛停在路旁下車察看，未料車頭突冒出大火趕緊打電話給119求助，消防人員趕抵時，整輛轎車車頭已陷入火海，撲滅後車頭仍被燒毀，所幸趙男及時逃離，至於起火原因仍由消防局鑑識釐清中。

▲桃園市趙姓男子27日清晨開車上班，途經八德區長興路時察覺引擎冒煙，查看時車頭瞬間冒出大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市趙姓男子27日清晨開車上班，途經八德區長興路時引擎部分冒出火舌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局廣興派出所所長翁翊芳指出，48歲的趙姓男子27日上午7時許開車上班，行經八德區長興路666號前時，突然察覺引擎處冒出濃煙，趙遂將轎車停放路旁下車查看，引擎處突然竄出大火，趕緊打電話向消防局求助。

▲桃園市趙姓男子27日清晨開車上班，途經八德區長興路時察覺引擎冒煙，消防人員以水柱灌救撲滅火勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局人員趕抵後，立即以水柱滅火，因正值上班尖峰，不少路人與車輛都卡在長興路上，經過消防人員十餘分鐘撲救後順利將火勢撲滅，但轎車前段部分已燒成廢鐵。

警方魏趙男進行酒測，酒測值為零，至於起火原因，則由消防局火調科人員鑑識釐清火警發生原因。

【更多新聞】

►17歲少女坐上絕命機車重創腦死 家屬悲慟決定器捐遺愛人間

►賓士衝進超商！大夜班男店員慘斷腿 酒駕男下場曝

►桃園男開車就醫癱軟駕駛座 警開道「5分鐘到醫院」挽回一命