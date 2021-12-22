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2車主長期欠停車費！愛車遭執行署「強行拖吊」　即將面臨拍賣

▲法務部行政執行署桃園分署21日查獲鄭姓車主，最近3年積欠多達82筆、計4萬餘元停車費未繳，執行署發現其愛車後會同市府交通局強制拖吊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭姓車主最近3年積欠多達82筆、共計4萬餘元停車費未繳，執行署21日發現其愛車後，會同市府交通局強制拖吊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署加強執行欠繳停車費、交通罰鍰、ETC通行費等案件，配合桃園市府交通局合作，發現欠費車輛停放在市區停車格，立即通知桃園分署進行查封拖吊作業，21日透過即時通報系統連續查扣2名納稅義務人車輛，若未在規定時限內繳清欠款則將進行公開拍賣，籲請納稅義務人儘速繳清欠款。

行政執行署桃園分署指出，欠繳停車費的鄭姓車主，從2018年11月至2021年5月之間，積欠多達82筆停車費、共計4萬1千餘元，屢次對鄭姓車主催繳均未清償欠款，本月21日上午11時許，市府交通局發現鄭男名下所有豐田車輛停放舊桃園地方法院附近之公有停車格，立即通報桃園分署進行查封拖吊。

▲法務部行政執行署桃園分署21日查獲呂姓車主，積欠多達38筆、計2萬6千餘元停車費未繳，執行署執行強制拖吊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部行政執行署桃園分署21日查獲呂姓車主，積欠多達38筆、計2萬6千餘元停車費未繳，執行署執行強制拖吊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，另一名呂姓車主積欠2020年10月至2021年5月多達38筆停車費、共計2萬6千餘元未繳，今天下午2時許，交通局發現其所有之中華汽車車輛停放在桃園區西門國小對面之公有停車格，立即通報桃園分署現場查封拖吊。2輛車均拖至桃園市富國路100號汽車保管場保管，若欠費車主未在時限內繳清欠款，車輛將進行公開拍賣。

桃園分署呼籲，欠繳停車費之車主，在收到繳款通知後，務必於期限內自行繳納欠款，切勿存心存僥倖以免遭扣存、扣薪，甚至愛車被查扣拍賣而得不償失。

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