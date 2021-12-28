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男嬰消失7年！母曝「帶去公墓埋了」　遺骨迄未找到狠媽下場曝

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

▲廖姓單親母2011年產下1名父不詳的男嬰，同年不明原因死亡，母將男嬰屍帶到公墓埋葬被控遺棄屍體。（圖／取自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名屆齡男學童，2017年因遲遲未入學，經校方聯繫上外公，外公認為外孫恐遇害，因此報案。廖姓男童母親當時聲稱將兒子給別人了，直到2018年，外公赴派出所怒告女兒遺棄，她才驚爆「出生沒多久病死了帶去公墓埋掉」而警方直至今日，仍未找到小男嬰的屍骨。士林地檢署今偵結，依遺棄屍體罪嫌將廖女提起公訴，建請法院量處1年之有期徒刑。

起訴指出，33歲廖姓母親，2011年4月1日產下男嬰，由於不知道生父是誰，她獨力扶養小孩，但男嬰卻在同年下旬因不詳原因死亡。直到2017年8月，小朋友未依入學年齡到戶籍地士林區百齡國小報到就學，經校方聯繫外公，外公認為小外孫疑有安危，因此報案，但廖母行蹤飄忽不定，警方直到同年12月才掌握行蹤，將廖母拘提到案。

當時廖母應訊時始終不肯透露孩子下落，經警方耐心追問下，她才神情恍惚惚稱「孩子1歲多時就已病死，我把他埋在動物園附近的公墓裡」，但後來廖女說詞又一再反覆，不斷變更埋葬地點，警方也不斷照著她說的公墓進行挖掘，但始終一無所獲。

▼廖姓男童被埋在占地百餘公頃富德公墓，如今仍不到屍骨。（圖／翻攝Google Map）

廖童可能遭埋的富德公墓占地百餘公頃，在範圍無法縮小的情況下根本難以查找。（圖／翻攝Google Map）

廖女偵查時向檢方表示，她將男嬰屍體已浴巾包裹，攜帶到文山區富德公墓附近，隨機選山坡墓道泥土地，以路邊撿來的木棍挖掘圓周約70公分、深度約60公分坑洞，將男嬰屍體置入再以土壤掩埋。

廖姓外公到案證述，僅在小外孫出生時見過一面，從此之後再也沒見過。廖女的林姓男友證述，2011年交往期間，廖女曾帶男嬰到住處過夜，但廖女需要照顧男嬰又需要工作，又無人可以協助幫忙帶孩子，有時候會將孩子獨自留在家，同年某日他因沒見到孩子蹤影，追問女友「孩子呢？」廖女僅表示「送給別人扶養了」。

檢方認為，廖女明知孩子年幼遺骨因軟易逝、極容易腐敗與土壤混合導致失去形體，但她仍未將遺體以適當容器妥適放置，導致遺骨恐遭野生動物啃咬滅失，且富德公墓處山坡，墓地各區又無明顯分界，如未豎立墓碑、牌位或足以辨識的標誌，日後無從尋得遺骨，但廖女仍隨機掩埋，導致警方到目前仍找不到孩子遺骨。

根據廖女父親、林姓男友證述及士林分局當時前往公墓開挖照片、影片等證據，認為廖女構成刑法第247條第1項遺棄屍體罪，本案雖無法證明廖姓男童死亡與廖女照護行為間的因果關係，但孩子生前照顧確實欠佳，縱使獨自照顧孩子力有未逮，應該嘗試開口求助，甚至在孩子死亡，仍逃避事實，選擇遺棄屍體，讓孩子無聲無息地就此消逝，建請法院對廖女量處1年有期徒刑。

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