民眾黨里長江和樹挺顏寬恒　柯文哲：這只是他個人立場

記者袁茵／台北報導

台中市第二選區立委補選將於2022年1月9日登場，藍綠兩黨派出前立委顏寬恒、前立委林靜儀參戰，而民眾黨並未推派人選；但獲提名參選台中市議員的民眾黨中央委員江和樹，27日已表態支持顏寬恒。被問到立場是否與江和樹相同？身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲28日表示，這是江和樹個人立場，民眾黨在這場選舉裡相對中立。

江和樹目前是台中市大里區立德里的里長，他在12月1日取得民眾黨提名，準備在大里、霧峰選區競選明年的台中市議員。柯文哲28日出席「119高效能勤務派遣系統」發表記者會，被問到民眾黨中央委員江和樹表態支持顏寬恒，柯文哲說，一個黨裡面有各式各樣的人，而江和樹比較在地，也許與對方是好朋友，但這是江和樹個人立場，「至少我們沒推候選人，在這場選舉當中相對中立。」

外界稱民眾黨有「橘系六小福」，包括台北市副發言人魏佑任、已故立委劉文雄的女兒劉語合、黃珊珊辦公室秘書林冠年等人，但這三人26日都未參加台北市黨部第二階段面試，形同放棄角逐2022台北市議員。關於民眾黨是否有分橘、白？柯文哲笑稱，看事實發展就是沒有。

另外，由於民眾黨財務管理辦法規定，票選中央委員每年募款責任額為100萬元，目前僅只有蔡炳坤、林富男達標，而前觀傳局長陳思宇則於12月24日請辭中央委員，被質疑「不繳錢就落跑」。對此，柯文哲回應，還沒到12月31日，所以不急。媒體追問，陳思宇已請辭中央委員，是否要補繳100萬元？柯文哲僅說，黨務事情應問民眾黨秘書長謝立功。

▲柯文哲出席「119高效能勤務派遣系統」發表記者會。（圖／記者袁茵攝）