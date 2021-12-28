快訊／「iPhone一支不便宜捏」　王世堅親曝堅持不換機理由

▲王世堅被網友捕捉到逛蘋果手機專賣店。（圖／翻攝PTT）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市議員王世堅21日被目擊疑開車滑手機，他對外致歉，但秀出智障型手機，表示沒有「滑不滑」的問題；不過有網友近日捕捉到王世堅逛蘋果手機專賣店，引起討論，有人猜測王是否要改換智慧型手機。對此，王世堅28日表示，沒有打算換手機，他喜歡沒有網路干擾的生活；他還說，（iPhone）不便宜捏。

有機車騎士21日在台北市南京西路與中山北路路口等紅燈時，發現有一台轎車違規停到機車停等區，因此上前敲窗提醒，但車窗一搖下後，才知道駕駛是王世堅，且手上還握著手機，畫面全程被騎士的行程記錄器錄下。事後影片被放到網路，引起熱議。王世堅隔天受訪時為此事道歉，但表示自己是用智障型手機，也秀給記者看，並表示沒有「滑不滑」的問題。

有趣的是，近日有網友捕捉到王世堅逛蘋果專賣店，並在PTT「世堅要換智慧型手機？」為題發文，並上傳圖片為證，引起討論。有人猜測王世堅要換手機，另有人開玩笑說，「直上iPhone 這麼厲害」、「這年頭還在用智障手機反而是奇蹟了吧XD」

對此，王世堅28日回應，他沒有打算換手機，因為他喜歡沒有網路干擾的生活；那天只是去百貨公司吃飯，下樓拿車的時候路過，就去看看什麼是智慧型手機而已，「不便宜捏」。

王世堅辦公室主任沈智霖也說，網路流傳的照片是王世堅家庭餐敘後，很平常逛街時被拍到的。

▼王世堅22日開記者會秀自己使用智障型手機。（資料照／記者袁茵攝）