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快更新iOS 15.2！　iPhone「7大新功能」一次看

▲蘋果發布iOS 15.2更新。（圖／取自9to5mac）

▲蘋果發布iOS 15.2更新。（圖／取自9to5mac）

記者張靖榕／綜合報導

Apple最新版IOS 15.2已開放下載，此次更新為iPhone帶來7項貼心、方便又酷的新功能，從針對兒童安全的功能到Apple Music 語音計劃等，都是此次亮點。

一、沒電5小時內iPhone還找得到

iPhone內的「Power Reserve」（電力儲存）設置，讓iPhone顯示電池耗盡時，實際上是進入「Power Reserve」狀態，保有最後的一點電力，並且提供使用者搜尋iPhone位置，不過時間最長只有5小時。

二、隱私應用報告

如今APP眾多，隱私安全成為一大問題，最新版IOS 15.2提供一項新功能反制，「隱私應用報告」能讓使用者查看訪問過的網站和使用過的APP，了解哪些使用了你的數據或網路。

透過打開iPhone的「設定」，向下滑動點擊「隱私」，再滑到最底部的「應用程序隱私報告」（App Privacy Report），即可了解內容。

用戶可以看到過去7天內的APP的所有可用活動，不過若不想被這項功能追蹤使用記錄，也可以選擇關閉「應用程序隱私報告」。

▲iOS 15.2。（圖／翻攝MacRumors）

三、直接從相機APP中關閉「微距模式」

Apple最新推出的iPhone 13 Pro中獨有相機「微距模式」，並會在手機接近任何物體時自動打開微距模式，卻傳出無法關閉該模式，此次更新終於解決這項問題，讓用戶直接在相機APP中關閉該模式。

更新後，用戶可從螢幕左下角看到微距模式的圖示（花），可以點選開啟或關閉。

四、iPhone醫療紀錄

iOS 15.2會讓iPhone過往的零部件和服務歷史對用戶公開，可以得知那些零件經過更換，甚至能查詢是否為原廠正品。

操作方式為打開「設定」、「一般」，接著點開「關於本機」。

不過並非每款iPhone所能查到的本機資料都相同，iPhone XR、XS、XS Max、第二代iPhone SE及更新系列機型，都可以查看電池是否更換；iPhone 11系列則可以查看電池或螢幕是否更換過；iPhone 12和iPhone 13機型，則可查看電池、螢幕和相機鏡頭是否更換過。代表愈新的機型，能看到的訊息愈多。

▲iOS 15.2。（圖／取自theverge）

五、新增遺產聯繫人

Apple允許用戶新增遺產聯繫人，用戶可以指定親朋好友中的一人，在用戶過世時，取得訪問Apple ID中個人數據的權利，但相關影音、新聞等訂閱式APP權限不包括在內。

受到指定的遺產聯繫人可透過特殊代碼和死亡證明向Apple聯繫，經驗證後裝置就會被解鎖，數據也將提供下載。

新增方式為下

1.打開「設定」
2.點按「Apple ID」
3.選擇「密碼與安全性」
4.點擊「遺產聯繫人」
5.點按增加遺產聯繫人
6.再次點擊添加遺產聯繫人
7.輸入密碼或使用Face ID或Touch ID
8.選擇要指定為遺產聯繫人的親友
9.點擊「下一步」
10.iPhone會詳列遺產聯繫人的工作原理，閱讀後點擊繼續
11.共享訪問密鑰，如果需要也可以列印

值得注意的是，遺產聯繫人可以設定多人，經過指定並完成步驟後，就可成為用戶的聯繫人。

六、兒童訊息安全功能

當今網路傳播快速，色情及個人隱私資訊更容易取得及外流，iOS 15.2新增的「兒童訊息安全功能」就是讓父母保護孩子，當孩童在使用「Messages」功能收到含有裸體的圖片時，該功能會自動模糊圖片，並警告孩童該圖包含裸體，並附註相關解釋，以幫助孩童了解情況。

反過來當孩童試圖發送包含裸體的圖片，也會收到類似警告，並提供孩童選擇，在接收或傳出含有裸體的圖片前，可先向大人發送提醒訊息，不過這項功能代表孩童選擇同意才會發出，若不同意則大人不會接受到任何提醒訊息。

Apple也無權訪問訊息或照片內容，同樣維持訊息的「端到端加密」，Messages只會分析任何裸體圖像，同時幫助讓孩童了解情況。

此功能目前只適用iOS 15.2、iPadOS 15.2和macOS 12.1，並且需要家庭共想計畫，由父母選擇加入與否。

▲iOS 15.2。（圖／翻攝MacRumors）

七、Apple Music 語音計劃推出

Apple Music語音計劃提供用戶選擇，讓Siri掌控「Apple Music」中所有音樂，並播放特定歌曲或播放清單。不過該服務並非免費，較便宜版本限定Siri能力，如播放或暫停歌曲，但若想查看歌詞或搜尋其他功能，必須加錢升級。

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