女友零收入！卻豪買「近千組耳環」...他崩潰：該放生嗎？

▲女友沒收入，卻豪買近千組耳環，讓原PO快氣炸。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

雖然大家都會有購物的慾望，但還是要衡量一下自身財力。有位網友就在《匿名公社》表示，女友最近迷上直播拍賣，沒幾天就下單了近千組耳環，重點是女友現在並沒有收入，這讓他簡直快氣瘋！

原PO表示，女友目前沒有工作，卻迷上直播拍賣，結果一看到喜歡的耳環，沒幾天就狂買了近千組，「還是因為我數到900組就不想再數」，這荒唐的購物行為，讓原PO氣炸，「到底是我的邏輯上有問題，還是趕緊甩了可能更好？」隨後在文末附上幾張跟女友的對話截圖。

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▲原PO要女友退單，但她堅持不退 。（圖／翻攝自《匿名公社》）

只見原PO問道「還是堅持不退單？」女友回了一個「嗯」配上無奈的表情符號，原PO納悶原因，女友則是一句「真的很喜歡啊」，並且解釋她的行為就像原PO的興趣是玩遊戲，「買耳環也快變興趣」，原PO被女友這強詞奪理氣到回覆，「我並不會一口氣把這輩子的電動玩具買齊」，女友緊接著解釋自己真的不是故意買太多，但不管原PO如何苦勸，就是堅持不退單。

雙方最後開始有情緒，女方質問原PO「看來我在你心裡，帶給你的只有麻煩」，直言「哪個女生不想把自己打扮的漂漂亮亮」，原PO不甘示弱回擊，「哪個女生會一口氣把一輩子用的耳環一次買齊」，並表示女友買的數量之多，甚至會讓不知道的人，還以為女友在開店做生意，「你要不要去專櫃看看，你的數量比一家專櫃還多」，女友也是不耐煩的回答「好辣（啦），我知道辣（啦）」，留下原PO無奈講理，「妳有幾個耳朵，妳數來我看看」。

貼文一出，網友一面倒力挺原PO，直言女方真的太誇張，「轉賣一下吧這也真的買太多了」，「我兩耳共有14個耳洞，也沒有超過20對耳環，難以想像為何會買到1000副」，「真的要放生，就算是花自己的錢，這個理財觀念也很有問題」，「她身上到處都是洞嗎？太誇張了」，「她有購物癖吧？請自己去賺錢，你不需要幫買單」。