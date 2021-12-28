「交往前後差最多」星座男Top5！他3分鐘熱度…追到手全都變了

▲另一半也是交往前後差很多，讓妳不知所措嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／小孟老師

妳的男友有沒有這個情況呀？交往前溫柔體貼、柔情蜜意；交往後性格分裂、脾氣暴躁。Why？到底發生什麼事了？是男友頭腦ㄎㄧㄤ掉，還是妳作夢沒醒？來看看星座怎麼說！12星座中交往前後差異最大的星座男，前5名是誰？

Top5：獅子座

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交往前，獅子座男生還滿樂觀開朗的，有反璞歸真的孩子氣，對於喜歡的對象也是百依百順的，出手滿大方的，也樂於在眾人面前表現出慷慨的一面。

交往後，獅子座男生有時候會把對另一半的感受隱藏在心裡，對方也不清楚他們的內心在想法，獅子座男生通常會用冷酷、不在乎的態度來表達。

交往前後的分別，就是脾氣性格大不同，原本的男子氣概，卻開始沒耐性，甚至是以暴力對待。所以和獅子交往要小心他們的大男子主義。

Top4：雙子座

交往前，雙子座男對妳花言巧語、甜言蜜語，會讓妳覺得他很風趣，他也會保持一定的專情。不過有時與別的異性沒拿捏好關係，就擦槍走火、弄假成真。

交往後，雙子座男會對妳變得嚴格細膩，慘一點的會對妳失去興趣。說好聽是給伴侶很大的自由，正確說來是「合則聚，不合則散」，一切隨緣的感覺。

交往前後的分別，會發現雙子男不如想像中的活潑，他們心情的轉變更是快得比翻書還要更快，不是不愛了，只是覺得沒那麼好玩了。

▲射手座愛好刺激，只要對妳失去樂趣，就會嚮往自身的自由。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

Top3：射手座

交往前，生活以對方為主，想盡辦法陪伴，或者想一些點子能夠得到對方的笑容，一切甜入心的舉動，都只是為了成功得到對方的點頭答應。

交往後，因天性愛好自由，他需要更多自我的生活，就像一匹脫了韁繩的野馬，更嚮往追求自我的生活，自由自在不受人約束。

交往前後的分別，因為愛好刺激冒險，就像闖關一樣，如果追求成功得到勝利，就失去了樂趣，只想自由活動，有回家就好。

Top2：天秤座

交往之前，天秤座男生表面風趣幽默，不過他們永遠都非常客套，就連追對象，也存在著禮貌性的距離。

交往之後，天秤座男生會明顯比之前來得熱情一些，就會毫不掩飾無趣的自己，直來直往，只想過得輕鬆自在。

交往前後的分別，在他們的想法裡，對外需要交際應酬，所以需要好聽的客套話，對內自家人，就清楚表達真實的一面。

▲牡羊座只有3分鐘熱度，容易在交往後對妳失去耐心。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

Top1：牡羊座

交往之前，英雄主義，一切的行為都表現的像男神，畢竟他需要展現出更好的自己，要讓妳知道，他是最棒的。

交往之後，3分鐘熱度的關係，或者發現妳其實沒想像中那樣好，所以愛情熱度急速下降，還可能冷落妳。

交往前後的分別，從熱烈追求、浪漫驚喜，讓女孩的心小鹿亂撞，轉變為脾氣暴躁、衝動傷人，甚至口出惡言，讓另一半感到不知道要怎麼好好相處下去。

本文經授權轉自：小孟老師星座塔羅牌之清水孟