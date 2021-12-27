就用這招搞定他！12星座男最愛你「這樣撒嬌」

▲12星座男無法抗拒的撒嬌方式。（圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

大部分的男人對會撒嬌的女人，都無法抗拒，《星座好朋友》網站分析，12星座男最喜歡女生用什麼方式撒嬌，用對方法，能讓對方心都融化了！

牡羊座：說他好棒

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牡羊男比較大男人主義，他們喜歡被崇拜、被仰視的感覺，如果對象是嬌小可愛的女生，仰著頭跟他說，你真好帥，牡羊男很吃這一套，會立刻感到飄飄然，使勁賣力耍帥給妳看。

金牛座：溫柔依賴

金牛男在感情上不善表達，很慢熱，他們喜歡用行動來證明自己，所以妳也得給他機會才行，當妳喜歡金牛男，請放心地去依賴他，金牛男很喜歡這種被需要的感覺，再多一點適時的柔情撒嬌，他的心就完全屬於妳了。

雙子座：突然索吻

古靈精怪的雙子男，一般的撒嬌方式看多了也看膩了，所以太普通的招術只會讓他覺得妳很無趣，如果想挑逗雙子男，其實妳可以放開一點，像是突然嘟起嘴向他索吻、或是反過來去壁咚他，那種心跳瞬間加速的感覺，會讓他對妳有深刻的印象。

巨蟹座：委屈巴巴

搞定巨蟹男的撒嬌方式，就是裝可憐，只要你用一副委屈巴巴的樣子看著他，柔軟善良的巨蟹男是絕對會中招的，巨蟹男最無法招架女人傷心受委屈的樣子，只要是自己能做到的，都會盡可能的去滿足，就連當妳男朋友也沒有問題。

獅子座：熾熱眼神

獅子男霸氣且自信，喜歡被人讚美和仰望，最無法忍受不被重視的感覺，所以當妳望向獅子男，一定要用妳堅定熾熱的眼神去傳遞妳的感情，在他說話的時候要專心地看著他，他會感到自己很特別，對妳也會產生特別的情感。

處女座：認真呆萌

對處女男來說，認真的女人最美麗，想得到處女男的心沒有捷徑，你一定要讓他看到妳認真努力、有知性美的一面，尤其是在小地方堅持要做到最好、那一股勁兒的傻樣，那一瞬間他就會覺得妳真是難能可貴的好女人，立馬就想把妳娶回家。

天秤座：天真大笑

天秤男有著不錯的顏值，主動倒貼、矯揉造作的女孩子他看多了，所以刻意的撒嬌完全不對他的胃口，反而對他展現妳天真的一面，被他說的冷笑話逗得哈哈大笑的時候，天秤男會為你怦然心動。

天蠍座：背後抱住

天蠍男是個對肉體慾望比較強的星座，所以想挑逗天蠍男，可以先從一些不經意的肢體接觸開始，像是拿東西給他的時候碰碰他的手，這些都會讓天蠍特別敏感，而在時機成熟的時候，妳一把從他的背後抱住他，讓他感受到妳擁抱的力量及溫度，如果他也對妳有好感，這招會讓他瞬間為你融化。

射手座：調皮打鬧

射手男的胃口比較奇怪一點，妳太柔弱他會沒感覺、太粗暴他又把你當哥兒們，所以要很懂得在這兩者中間取得平衡，比起矯揉造作的撒嬌方式，射手更喜歡女生「有點溫柔的暴力」，像是用妳的小拳拳搥他胸口，輕輕地咬他一下，在兩個人追逐打鬧的時候，彼此的距離就能瞬間拉近。

魔羯座：崇拜眼神

魔羯男在感情面前有些木訥，看起來特別嚴肅，不過他們其實很渴望被理解跟肯定，魔羯男喜歡被崇拜的感覺，所以可以故意找機會請他幫忙，在他完成任務時用崇拜的眼神看著他、稱讚他，魔羯男自然喜歡跟妳待在一塊。

水瓶座：搞怪外號

水瓶男對太普通的撒嬌也是有點無感，想瞬間吸引他的注意，就得搞怪一點、機靈一點，像是幫他取個專屬他的搞怪外號，或是彼此的親密暱稱，就會讓你跟水瓶男的感情拉近很多，也會讓水瓶男感到受重視而且很有趣。

雙魚座：盡情耍賴

如果妳想撒嬌的對象是雙魚男，那就容易多了，把偶像劇看到的情節全部用上就對了。像是說妳腳痠要他背妳，在心情不好的時候要他說笑話哄哄妳，別的男生可能會覺得煩，但是雙魚男不會，因為雙魚男有點被虐傾向，妳越虐他，他就越離不開妳。