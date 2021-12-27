他發文喊「我是女的，也先選洋男」5優勢贏台男！結果臉腫了

▲有男網友發文，說如果是自己女生也會選洋男。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣女生交往外國男性，明明就是一場正常不過的CCR（Cross Cultural Romance，跨國戀情），但通常都會被酸「ㄈㄈ尺」。就有男網友在PTT的Boy-Girl板上發起討論，「認識過洋男，不可能回得去找台男」，文中列出外國男性的各種優點，甚至直呼，「我要是女的，能選一定優先選洋男。」話題引發熱論。

這位男網友文中表示，看了男女板上幾篇文後，「身為台男也要摸著良心、客觀討論」，認為洋男沒有任何輸台灣男生的地方，還可以說是全面屌打，包括外貌、身高，「不用解釋吧……五官差距就是硬生生擺在那」；收入「global pay狂勝」；文化底蘊「就是潮」。

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而生活情趣的部分，也是洋男贏，「大學同學有嫁義大利的、英國跟美國，無一例外，男生都熱愛料理，也熱衷於下廚。」另外，國籍、語言屌打，「GG尺寸幽默感等等的就不說了……」

▲話題引發論戰，就有人搖頭直呼還是喜歡台灣男生。（示意圖／資料照）

原PO接著直呼，台男唯一能說嘴的就是溫柔暖男，「但這謊言也逐漸不攻自破～洋男有全球認證的暖男：基努李維、克里斯漢斯沃等等。」這讓他不禁表示，自己要是女生，能選一定也會優先選國外男性，「許多中上的台女還是跟台男交往甚至結婚，是不是在做善事？」

貼文一出，話題引發論戰，就有人搖頭，「外貌部分我還是比較喜歡亞洲臉孔多於西洋臉孔」、「大學有跟美國白人住過，超沒衛生又不打掃，還有超重的體味」、「不會啦 一般女生還是會喜歡同國情的男生，而且亞洲男性還是比較順眼」、「我在美國多年，憑良心講，真的看人。」

還有網友表示原PO反串意圖太明顯，「外貌我覺得帥就是帥，不分亞洲還是西方，但是洋男比較重視體態跟穿著 」、「本來就各有好有壞，我約會過的美國男生都不錯，爛的就別理」、「實話啊！男生可以選洋妹子還不是肯定會選，沒得選而已」、「雖然你是反串，但洋男確實是完勝台男」、「這篇好鳥～」、「反串0分，台男是最貼心的了，洋男有辦法這麼工具嗎？」