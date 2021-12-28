出版業睽違15年逆勢成長！日人疫情期間宅在家　書籍銷量增

▲疫情期間意外使宅經濟蓬勃發展。（圖／pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本自疫情爆發後，多次發布緊急事態宣言，同時籲請民眾自肅，大多數公司行號與學校也改為遠端作業。而民眾長時間待在家則促進了宅經濟的發展，根據出版科學研究所統計，2021年1月至11月的書籍類銷售額睽違15年首次出現成長，其中童書與參考書的業績最高。

根據《日本放送協會》報導，專門針對出版業界進行研究與調查的日本出版科學研究所，根據2021年1月至11月的各類出版物銷售額進行年度預估，書籍與雜誌類的營業額較2020年少了1%，約為1兆2100億日幣（約新台幣2913億元），預計將連續17年下降。

▲書籍類中，童書與參考書的銷量有明顯成長。（圖／unsplash）



儘管總銷售額有小幅降低，不過其中書籍類的銷量卻逆勢成長，迎來暖冬。由於童書與學習類參考書的銷售量額有所提高，因此整體書籍銷量相較前一年也成長了2%，來到6700億日幣（約新台幣1613億元），同時也是睽違15年首次的成長。

出版科學研究所表示，書籍類銷量成長的其中一個原因，應該與新冠疫情有關，由於大部分民眾待在家的時間增多，因此間接提升閱讀的時間。

另一方面，雜誌類銷量降低則是與許多雜誌陸續休刊有關，因此較前一年下降了4個百分比，來到5300億日幣（約新台幣1276億元）。

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