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全球「最醜、最沒用」建築！平壤柳京飯店再獲選　3千間客房沒人住

▲▼北韓平壤「柳京飯店」樓高330公尺、擁有105層樓。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓平壤「柳京飯店」樓高330公尺、擁有105層樓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

矗立於北韓（朝鮮）首都平壤市區的「柳京飯店」擁有105層樓、330公尺高，是該國最高的建築物，號稱可以容納3000間客房、5座全景式旋轉餐廳，早從1987年便開始動工，不過至今為止仍未宣布對外開放。日前，英國媒體封柳京飯店為「最醜、最沒用的建築物」之一。

英媒《每日郵報》於當地25日刊登一篇標題為「世界最糟糕的『白象鼻』」的文章，列舉全球置身都市叢林中的「垃圾建築」，白象鼻指的是本欄被世人期待能成為該都市重點地標的建築物，最後卻淪為無用、且須挹注龐大資金維持的蚊子館，而位於平壤市普通江區的柳京飯店便入選在列，其多年來屢次入選全球最醜的大樓之一。

柳京飯店的外型神似金字塔、也有人認為其外型酷似白頭山（長白山），具有北韓當局宣傳「白頭血統」政治正統性的意味。

▼平壤「柳京飯店」從2018年以後便在玻璃帷幕裝上LED燈照明，為當局進行政治宣傳燈光秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼平壤「柳京飯店」從2018年以後便在玻璃帷幕裝上LED燈照明，為當局進行政治宣傳燈光秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼平壤「柳京飯店」從2018年以後便在玻璃帷幕裝上LED燈照明，為當局進行政治宣傳燈光秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼平壤「柳京飯店」從2018年以後便在玻璃帷幕裝上LED燈照明，為當局進行政治宣傳燈光秀。（圖／達志影像／美聯社）

柳京飯店的興建背景源自南北韓間的競爭。南韓從7、80年代經歷「漢江奇蹟」後，首爾的市容逐漸有了新面貌，坐落漢江江畔、位於汝矣島上的63大樓於1985年落成，其高度為249公尺，取代1980年完工的香港合和中心、成為當時亞洲最高的摩天大樓，當時的首爾承辦1988年夏季奧運，全國正朝民主化與資本社會的方向發展。

對此，不甘示弱的北韓當局宣布承辦1989年世界青年學生節（World Festival of Youth and Students），同時決定引進法國資本與技術，於2年後的1987年開工興建柳京飯店，放話要讓飯店在2年內完工，豈料北韓國內缺乏先進建材與建築工法，不僅無法在短期內完工，5年後甚至遭遇大饑荒、經濟危機，此後柳京飯店只能維持僅有混凝土結構的外觀。

▲▼受到財務困窘、缺乏建築技術等影響，柳京飯店始終僅維持只有骨架的外觀，該圖攝於1990年。（圖／達志影像／美聯社）

▲受到財務困窘、缺乏建築技術等影響，柳京飯店始終僅維持只有骨架的外觀，該圖攝於1990年。（圖／達志影像／美聯社）

直到2008年，負責興建北韓3G網路的埃及歐瑞斯克姆建築工業集團（Orascom Construction）才協助柳京飯店執行外牆的修繕工程，在外牆披上玻璃帷幕，2018年後北韓在柳京飯店玻璃帷幕掛上LED燈照明，放上北韓國旗、政治宣傳文具，展開一場4分多鐘的燈光秀，此後便成為點綴平壤都市夜景的「裝置藝術」。

《每日郵報》指出，永遠被標註為「即將開幕」的柳京飯店成為全球最無用建築的鼻祖，「其以金字塔型的外觀、以及座落於全球最貧困國家的高樓聞名於世。105層樓高的柳京飯店內部全是空的，儘管它號稱擁有3000間客房。」

另外，報導也分析，柳京飯店若要至完工、開幕，則需要至少耗費20億美元，占北韓GDP約5%。

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