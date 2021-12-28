金正恩主持勞動黨全員會議！討論經濟、強化思想教育　胞妹也出席

▲金正恩27日召開勞動黨第8屆第4次全員會議。（圖／翻攝自朝中社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）時隔2年再度於年底舉行勞動黨第8屆第4次全員會議，預計會議持續3、4天，其最高領導人金正恩受政治局委任主持這場會議。今年為實施「國家經濟發展5年計畫」的頭一年，此次會議將評估首年計畫實施成果，尤其今年是金正恩上台執政滿10周年，可能會對外釋出國防、外交等相關訊息。

根據北韓官媒《朝中社》今（28）日報導，金正恩從昨（27）日起召開主持勞動黨第8屆第4次的全員會議，由勞動黨中央委員會委員、候補委員參加，同時安排勞動黨專屬部門、內閣各省與中央各處機關、道級指導機關、市郡主要工廠與企業幹部出席旁聽，預估除了檢討首年經濟計劃實施成果，也將集中討論明年（第2年度）的經濟民生問題。

同時，北韓因發展核武受到以聯合國安理會、美國為首實施經濟制裁，加上全球新冠疫情影響導致朝中邊境貿易停滯，恐怕加深居民之間的內部分裂。對此，會議上也將討論如何加強實施居民的思想教育、確立綱紀等工作。

另外，金正恩的胞妹、國務委員兼朝鮮勞動黨副部長金與正，以及隨侍金正恩在側的勞動黨副部長玄松月也出席此次全員會議。外界關注，金與正的職位是否在會議後有所提升。

南韓媒體《韓聯社》、《News1》分析，此次勞動黨全員會議很有可能持續至年底或明年初，過往金正恩會在元旦發表新年賀詞，內容涵蓋北韓未來一年的國政施展方向、對南韓與美國所釋放的外交訊息，一旦全員會議持續至明年初，可能將會直接取代金正恩發表的新年賀詞，而會議在報告、或是結尾階段，不排除會向南韓、美國釋出訊息，尤其明年5月南韓將迎來新政府，兩韓關係恐有所波動。

南韓統一部發言人李宗柱（이종주，音譯）於27日表示，「預估此次北韓全員會議，將會釋出對南韓、對美國的外交訊息，期盼北韓能夠選擇走上開啟對話與合作的道路。」