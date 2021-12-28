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全民最痛心「154隻走私貓被安樂死」！　動團公布2021十大動保事件

▲▼海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出2百隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲海巡署當時查獲走私近200隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者許展溢／台北報導

首屆「全國動保會議」將在明天登場，主辦單位動物保護立法運動聯盟今（28日）先公布票選「2021年台灣十大動保新聞」結果，第一名為大量走私貓被查獲遭處死，最讓民眾痛心。

動法聯根據公眾熱議、影響重大、時代意義與多元發展等原則，選出2021年十大動保新聞。動法聯說明，今年十大動保新聞具時代意義與多元價值，代表國人對動物保護關注，已從傳統犬貓等動物，擴大到動物科學應用、展演利用，對於動物福利認知，也從明顯可見虐待、虐殺，延伸到野生動物人道移除與經濟動物人道圈養。

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▲▼2021年台灣十大動保新聞。（圖／動物保護立法運動聯盟提供）

▲2021年台灣十大動保新聞。（圖／動物保護立法運動聯盟提供）

這當中以「大量走私貓隻被海巡查獲後，隨即遭檢疫單位處死」的事件，最受矚目。「頑皮世界野生動物園宣布終止自非洲引進長頸鹿、白犀牛等野生動物」位居第二；「大法官釋憲裁定原住民雖得獵捕、宰殺或利用野生動物，但保育類動物不應包括在內」，排名第三；另外，「林務局移除外來種野生動物殘暴、失序」；「陽明山擎天崗水牛暴斃」，以及「健康食品功效宣稱廢除動物實驗」等議題也都入榜。

動法聯說明，今年所舉辦的第一屆全國動物保護會議，主要目的在呼應人類、動物與環境「健康一體、福利一體」的觀念與精神，認知動物保護應涵蓋動物生理、身體與心理的健康。希望凝聚民間團體與社會共識，以利促進台灣成為友善動物的社會。

▲▼海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出2百隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲大量走私貓隻被海巡查獲後，隨即遭檢疫單位處死事件，最受矚目。（圖／記者邱中岳翻攝）

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關鍵字：

走私貓安樂死動團動保動物保護立法運動聯盟海巡署

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