　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

首例海巡船艦起火！巡護七號大修出海試航　「火燒船艙」拖返港

▲巡護七號在大修試航期間發生火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲巡護七號在大修試航期間發生火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

海巡署巡護七號艦艇在維修之後，外出試航的過程當中，機艙突然失火冒煙，還好沒有人受傷，船隻在返回高雄港之後，18日高雄港務消防隊的火調人員上船調查，調查結束之後再度進廠維修。

17日海巡署海巡七號艦艇進行5年大修，就在出海試航的過程當中，機艙有失火現象，還好起火當下，艙內的二氧化碳噴霧器啟動進行滅火，初步控制了火勢，高雄港務消防隊也立刻前往救援，就在火勢撲滅之後，海巡七號被拖回了高雄港區，18日火調人員上船進行調查，隨後再度進廠維修。

▲巡護七號在大修試航期間發生火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲巡護七號在大修試航期間發生火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

18日海巡署表示，「17日16時35分出海試俥完畢，返港途中發現機艙不明原因冒煙，隨即展開滅火部署，並聯繫拖船實施拖帶；另派遣高雄海巡隊10052艇在旁協助戒護，靠泊後通知旗津消防隊前往港勤碼頭協處滅火。目前船上人員均安，本案事故原因尚待調查」。

維修單位是由海澄企業承包，從今年7月就進場大修，巡護七號全長84.5米、寬12.5米，排水量1853噸，在2010年11月開始服役，海巡的巡護船總共有4艘，但是第一次發生在維修試航期間傳出火警，高雄港務消防隊表示起火原因，還是得等到鑑定報告出爐後才能確定。同時海巡署也強調「艦隊分署已成立調查小組釐清事故原因，船體設備損壞部分將由大修承作船廠海澄企業有限公司及保險公司負責，不影響勤務運作」。

▲巡護七號在大修試航期間發生火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲巡護七號。（圖／記者吳奕靖翻攝）

►蠶絲外套10880元→2592元

ET快訊
快訊／反萊豬公投未過　林為洲宣布請辭國民黨副秘書長
快訊／核四公投未通過　領銜人黃士修曝9點聲明
王力宏不知道的事又+1？網爆：開唱曾要求「送女人到房間」
快訊／四大公投國民黨全盤皆輸　朱立倫19:00發表談話
從不問王力宏感情事！　黑范夫妻「10年前就洩密」
快訊／公投「0:4」完封　蔡英文19:30發表談話
快訊／「珍愛藻礁公投」定案了　不同意破300萬
快訊／公投與大選脫鉤！不同意票300萬　大於同意票275萬
快訊／反萊豬闖關失利　不同意297萬票＞同意票
快訊／「反對票破300萬」確定不重啟核四！
快訊／反萊豬開破500萬票　不同意票持續大幅領先
快訊／戴資穎勇闖世錦賽金牌戰！拼生涯首金就差一勝有望再創歷史
王力宏悄返台！躲媒體走VIP通道　直奔貴賓室檢疫
快訊／高雄章魚哥再發威！正義里開票結果曝　這方得票率破6成　
全國1.7萬投票所「過半完成開票」　4案不同意暫領先

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

熊貓外送大馬路遇爭執狠出無影腳踹車　下一秒倒楣騎士遭擊墜

不滿被分手！渣男散佈15歲小女友不雅片　還嗆：快懷我的種墮掉

驚險畫面曝／民間協會加入轆轆溫泉搜救　水中攝影機遭大水沖走　

首例海巡船艦起火！巡護七號大修出海試航　「火燒船艙」拖返港

不滿個資遭PO網半夜談判　區公所前鬥毆警方火速逮7人

初戀最難忘！兵變哥傳訊人妻：愛妳30年　結伴「遊摩鐵」慘了

三重蔥油餅攤販睡著…慣竊失風「揮剪刀割頸」！被逮喊：來不及花

正妹車禍長髮遭輾壓！她趴車旁痛哭：嗚哇～毀容了　警剪髮助脫困

快訊／無端缺席選舉勤務！烏日警所長陳屍水溝　機車重壓身上亡

彰化棄置場狂燒6天今增10消防車灌救　警朝人為縱火方向偵辦

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

EP03_網路版_PROMO2賽制殘酷升級 選手進入1vs1廝殺對決

《聲林3》阿蘭搬自創曲！小宇：絕對我的菜　艾怡良高評價「你就回金曲獎吧」

男子載母「自撞路邊汽車」雙亡　詭異監視器曝光：周邊都沒行車

柯爾鴨洗澡下秒頭探出水面萌翻　羽毛光滑又防水網笑：這有上蠟

寧夏夜市「刺青男仆街」以為被笑　撂人棍棒毆打砸車！夫妻衰斷指

熊貓外送大馬路遇爭執狠出無影腳踹車　下一秒倒楣騎士遭擊墜

不滿被分手！渣男散佈15歲小女友不雅片　還嗆：快懷我的種墮掉

驚險畫面曝／民間協會加入轆轆溫泉搜救　水中攝影機遭大水沖走　

首例海巡船艦起火！巡護七號大修出海試航　「火燒船艙」拖返港

不滿個資遭PO網半夜談判　區公所前鬥毆警方火速逮7人

初戀最難忘！兵變哥傳訊人妻：愛妳30年　結伴「遊摩鐵」慘了

三重蔥油餅攤販睡著…慣竊失風「揮剪刀割頸」！被逮喊：來不及花

正妹車禍長髮遭輾壓！她趴車旁痛哭：嗚哇～毀容了　警剪髮助脫困

快訊／無端缺席選舉勤務！烏日警所長陳屍水溝　機車重壓身上亡

彰化棄置場狂燒6天今增10消防車灌救　警朝人為縱火方向偵辦

快訊／反萊豬公投未過　林為洲宣布：請辭國民黨副秘書長

「反對票破300萬」確定不重啟核四　里長陳志強：它是組裝非原廠

快訊／「核四公投」領銜人黃士修9點聲明：伽利略也遭到異端審判

不斷更新／反萊豬否決！開出700萬票　不同意365萬、同意341萬

四個不同意否決公投　蔡正元：藍軍重大挫敗！

熊貓外送大馬路遇爭執狠出無影腳踹車　下一秒倒楣騎士遭擊墜

快訊／台灣繼續向前走！公投「4：0」完封　蘇貞昌8點召開記者會

LIVE／四大公投對決！國民黨全盤皆輸　朱立倫1900發表最新談話

不斷更新／公投與大選脫鉤！開出700萬　不同意票365萬

挺公投再冷也去投票　桃園2長者投票後軟腳暖警攙扶返家

富二代放火燒熟睡街友！ 2人陷火海痛醒「翻滾掙扎」

社會熱門新聞

快訊／無端缺席選舉勤務！烏日警所長陳屍水溝

長腿少女無照雙載出事了　闖紅燈撞賓士休旅

蛋砸科管局抗爭　寶山三期徵收戶辛酸

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

男與小女友母校廁所玩四腳獸　下場曝

即／「重啟核四」票帶回家沖馬桶

自小客國5火燒車　20歲駕駛棄車逃命

桃園公寓分租套房火災　1男不治

新莊騎士疑自摔！遭客運維修車輾過慘死

機車雙載自撞！男酒測值0.98傷重亡　老母也陪葬

「最聰明醫師」孔繁錦涉性侵！今出面道歉

賣身契逼14歲女兒當性奴　癱夫悲痛告妻救女

網紅閨房成毒窟　警搜索驚見「這東西」

騎載母自撞雙亡　詭異追尾監視器曝光

更多熱門

相關新聞

趙天麟估「高雄投票率4成」：期待開出亮麗成績單

趙天麟估「高雄投票率4成」：期待開出亮麗成績單

1218四大公投投票於下午4點截止，隨後進行開票作業。民進黨高雄市黨部主委趙天麟受訪時看好投票率，認為中央投資南部受肯定，高市府招商也備受肯定，相信會讓中央知道，支持南部鄉親會有直接回應，期待等等開出亮麗成績單。

即／高雄男蓋錯章不想放進票匭！　選票遭撕毀

即／高雄男蓋錯章不想放進票匭！　選票遭撕毀

陳菊回高雄投票　歪樓被問王力宏

陳菊回高雄投票　歪樓被問王力宏

陳其邁深夜驚見「自己的未接來電」

陳其邁深夜驚見「自己的未接來電」

高雄妹無照狂飆…連闖紅燈暴撞　車主傻：還不聞不問

高雄妹無照狂飆…連闖紅燈暴撞　車主傻：還不聞不問

關鍵字：

高雄海巡署艦隊巡護七號起火

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾毀滅王力宏點名「吳XX」　網驚：有內幕！

王力宏召妓被拍！李靚蕾毀滅性離婚「每城市都有唯一炮友」

快訊／王力宏現身了！「對鏡頭做1動作」

快訊／李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

快訊／李靚蕾深夜長文揭與王力宏離婚內幕

妻快生產王力宏還在約炮！　李靚蕾：違反法規也要去

王力宏「放閃照全是P圖」！網揪5大鐵證說謊

王力宏召妓花名冊「記錄炮友特徵」荒淫內容被李靚蕾抓包

王力宏砲友曖昧叫他「宏宏」　鍵盤柯南挖出這位女星

王力宏召妓早被爆？13年前《康熙》小本本：酒店玩超兇

徐若瑄深夜92字聲明「2度重發」！

快訊／徐若瑄衰捲王力宏婚變　深夜暴怒反擊

王力宏遭李靚蕾千字文毀滅！好友陳建州親回應

還有男歌手比王力宏更渣！狗仔驚爆「最渣的那個」

李靚蕾爆長文藏2字　暗示王力宏「男女通吃」

更多

最夯影音

更多
《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費
拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面