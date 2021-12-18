首例海巡船艦起火！巡護七號大修出海試航　「火燒船艙」拖返港

▲巡護七號在大修試航期間發生火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

海巡署巡護七號艦艇在維修之後，外出試航的過程當中，機艙突然失火冒煙，還好沒有人受傷，船隻在返回高雄港之後，18日高雄港務消防隊的火調人員上船調查，調查結束之後再度進廠維修。

17日海巡署海巡七號艦艇進行5年大修，就在出海試航的過程當中，機艙有失火現象，還好起火當下，艙內的二氧化碳噴霧器啟動進行滅火，初步控制了火勢，高雄港務消防隊也立刻前往救援，就在火勢撲滅之後，海巡七號被拖回了高雄港區，18日火調人員上船進行調查，隨後再度進廠維修。

▲巡護七號在大修試航期間發生火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

18日海巡署表示，「17日16時35分出海試俥完畢，返港途中發現機艙不明原因冒煙，隨即展開滅火部署，並聯繫拖船實施拖帶；另派遣高雄海巡隊10052艇在旁協助戒護，靠泊後通知旗津消防隊前往港勤碼頭協處滅火。目前船上人員均安，本案事故原因尚待調查」。

維修單位是由海澄企業承包，從今年7月就進場大修，巡護七號全長84.5米、寬12.5米，排水量1853噸，在2010年11月開始服役，海巡的巡護船總共有4艘，但是第一次發生在維修試航期間傳出火警，高雄港務消防隊表示起火原因，還是得等到鑑定報告出爐後才能確定。同時海巡署也強調「艦隊分署已成立調查小組釐清事故原因，船體設備損壞部分將由大修承作船廠海澄企業有限公司及保險公司負責，不影響勤務運作」。

▲巡護七號。（圖／記者吳奕靖翻攝）