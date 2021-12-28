陳菊率隊巡察行政院　《政治受難者回復條例》應盡速送審

▲監察院長陳菊主持「行政院巡察後記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

監察院長陳菊28日上午率監察委員到行政院進行例行性的巡察。陳菊在致詞時特別關心《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》草案的進度，盼行政院盡速送立法院審議，讓政治犯前輩在人生結束前，還有機會得到最後的公平跟正義。

陳菊致詞時表示，在台灣民主發展的過程，我幾乎參與、歷經50年，所以我對台灣民主發展過程的辛苦、血淚，我是感同身受。我要特別提到，過去在威權時代，有若干的政治犯前輩，沒有經過司法程序、人權受到嚴重侵害，有些有補償、有些是用流氓檢肅條例，當時做完刑期還被移送管訓，「國家對於流氓管訓的部分都沒有給予任何補償」。

陳菊回憶，自己是42年前美麗島事件時，到景美現今的金華看守所2天，接著就眼睛被矇著、手被銬著送到安坑調查處。一直以為是在地下室，結果42年後因為擔任人權調查委員會，重回到安坑調查處，有很多很多政治犯前輩在那邊，有血有淚，度過人間最大的慘痛。

陳菊說，安坑調查處目前空間完整保留，但到底空間是屬於法務部？還是文化部可以做為人權園區？行政院在這部分還沒有共識，但她認為，應該保留不易的遺址，是給是袋子孫最好的教育場域，希望歷史的悲劇不要重演，能在過程中得到好的教訓，讓台灣社會知道民主得來不易，大家要守護、要珍惜。

另外，陳菊也說，對於《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》草案，特別關心。這些政治犯都已經至少80歲，如果回復條例草案行政院能盡速送到立法院，讓這些政治犯前輩在人生結束前，還有機會得到最後的公平跟正義，相信所有政治犯跟其家人，會對行政院充滿期待跟感謝。

陳菊說，蘇貞昌院長是美麗島事件的辯護律師，中間的苦痛、辛苦，蘇院長點滴在心頭，一定特別關心。