陳菊28日率監委巡察行政院　聚焦國防自主成效、台鐵組改檢討

▲監察院長陳菊。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院長陳菊28日將率領監委巡察行政院，監察院說明，陳菊將分別就國防自主推動成效、台鐵組織改造、後備動員制度改革等議題，向行政院長蘇貞昌及各部會首長提出詢問，並列管追蹤。

監察院27日發布新聞稿表示，陳菊將於28日上午9時率領監察委員巡察行政院，本次巡察將由行政院長蘇貞昌率相關部會首長，就行政院110年施政重點工作及預算執行情形進行簡報，再由陳菊針對監察院110年調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權之行使結果，作綜合性說明。

監察院說，期使行政院重視監察院所提各項議題及意見，督促各部會進行研究改進，並列管追蹤，切實解決社會關注之問題，以符合人民期望。

監察院指出，本次巡察行政院，主要針對社會關注的通案性議題提出詢問，其中監察院7個常設委員會代表針對「從監察院調查案例檢視兩公約財產權、居住權落實情形」、「國防自主推動成效與檢討」、「健全環境檢驗測定之法制作業及檳榔危害防制」等議題個別提出口頭詢問。

監察院再指，還有「面對極端氣候，我國水資源之開發與利用現況議題」、「大專校院兼任/專案教師權益保障問題之探討」、「台鐵安全管理、採購營運與組織改造之檢討」、「誰來接住不斷跌出社會安全網的脆弱兒少」等議題。

另外，監察院也將就「執行保安處分與預防社會安全危害之檢討與展望—以監護處分為例」、「後備動員制度改革與強化之檢討」、「『非核家園』後的核災隱憂」、「國內公共場所未符合身心障礙者權利公約有待積極研謀改善」等議題個別提出口頭詢問。

監察院表示，還有5位監委將分別就「警政績效文化之探討」、「台灣族群課題以及『族群平等與發展權』」、「政府應正視合作事業健全發展」、「國民中學教學正常化措施及成效之檢討」、「核安可以公投嗎？/核四重啟+商轉發電，2事項為何可以一起公投？」等議題提出口頭詢問。

監察院說明，上述議題將由蘇貞昌及各相關部會首長就重點項目提出說明，也將在會後以書面詳實說明回復監察院，陳菊也預計28日晚間6時舉行巡察行政院後記者會說明。