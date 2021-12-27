　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菊28日率監委巡察行政院　聚焦國防自主成效、台鐵組改檢討

▲▼監察院第6屆院長暨秘書長就職交接典禮,監察院長陳菊。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院長陳菊。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院長陳菊28日將率領監委巡察行政院，監察院說明，陳菊將分別就國防自主推動成效、台鐵組織改造、後備動員制度改革等議題，向行政院長蘇貞昌及各部會首長提出詢問，並列管追蹤。

監察院27日發布新聞稿表示，陳菊將於28日上午9時率領監察委員巡察行政院，本次巡察將由行政院長蘇貞昌率相關部會首長，就行政院110年施政重點工作及預算執行情形進行簡報，再由陳菊針對監察院110年調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權之行使結果，作綜合性說明。

監察院說，期使行政院重視監察院所提各項議題及意見，督促各部會進行研究改進，並列管追蹤，切實解決社會關注之問題，以符合人民期望。

監察院指出，本次巡察行政院，主要針對社會關注的通案性議題提出詢問，其中監察院7個常設委員會代表針對「從監察院調查案例檢視兩公約財產權、居住權落實情形」、「國防自主推動成效與檢討」、「健全環境檢驗測定之法制作業及檳榔危害防制」等議題個別提出口頭詢問。

監察院再指，還有「面對極端氣候，我國水資源之開發與利用現況議題」、「大專校院兼任/專案教師權益保障問題之探討」、「台鐵安全管理、採購營運與組織改造之檢討」、「誰來接住不斷跌出社會安全網的脆弱兒少」等議題。

另外，監察院也將就「執行保安處分與預防社會安全危害之檢討與展望—以監護處分為例」、「後備動員制度改革與強化之檢討」、「『非核家園』後的核災隱憂」、「國內公共場所未符合身心障礙者權利公約有待積極研謀改善」等議題個別提出口頭詢問。

監察院表示，還有5位監委將分別就「警政績效文化之探討」、「台灣族群課題以及『族群平等與發展權』」、「政府應正視合作事業健全發展」、「國民中學教學正常化措施及成效之檢討」、「核安可以公投嗎？/核四重啟+商轉發電，2事項為何可以一起公投？」等議題提出口頭詢問。

監察院說明，上述議題將由蘇貞昌及各相關部會首長就重點項目提出說明，也將在會後以書面詳實說明回復監察院，陳菊也預計28日晚間6時舉行巡察行政院後記者會說明。

ET快訊
講好各自陪父母！公婆霸氣「兒子過年陪媳婦」　姨反爆怒全場傻眼
平民版陶朱隱園！　建國高架旁雨林透天厝1.23億賣出
秤重糖果20樣「竟要500元」爸爸嚇壞：包裝袋還藏鐵片！網怒
快訊／彰化工廠大火！　超濃黑煙直竄天際
打臉文曝光！酒駕男曾痛罵：喝酒坐車很難？　今撞死慈母
停車場驚見「Lexus狂派休旅」！　車主大有來頭、是知名藝人
酒駕男「奪命路線」曝！要回家卻反方向開　上路3分鐘毀1家4口

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

佈局北市議員！民眾黨這3選區剩1人登記　美女發言人楊寶楨可望出線

尼加拉瓜把台灣使館轉交中共　外交部大怒：不法侵佔無法接受

酒駕事故頻傳　趙少康建議同車者、售酒商家負連帶責任、沒入車輛

嗆「彰化又沒比人卡細漢」！王惠美：應先升第七都

立委爆海關沒入141公噸走私冷媒　存放超過16年未銷毀

遭疑利用身障者博同情　鍾小平提告曝國民黨選前10天加速罷昶

「倒掛」中華民國國旗台美會道歉了　外交部認嚴重疏失

陳菊28日率監委巡察行政院　聚焦國防自主成效、台鐵組改檢討

台北最High跨年　居隔、居檢、自主管理不能參加！最高罰30萬元

國民黨民調／近5成挺竹竹苗2026合併　7成支持應做配套

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

佈局北市議員！民眾黨這3選區剩1人登記　美女發言人楊寶楨可望出線

尼加拉瓜把台灣使館轉交中共　外交部大怒：不法侵佔無法接受

酒駕事故頻傳　趙少康建議同車者、售酒商家負連帶責任、沒入車輛

嗆「彰化又沒比人卡細漢」！王惠美：應先升第七都

立委爆海關沒入141公噸走私冷媒　存放超過16年未銷毀

遭疑利用身障者博同情　鍾小平提告曝國民黨選前10天加速罷昶

「倒掛」中華民國國旗台美會道歉了　外交部認嚴重疏失

陳菊28日率監委巡察行政院　聚焦國防自主成效、台鐵組改檢討

台北最High跨年　居隔、居檢、自主管理不能參加！最高罰30萬元

國民黨民調／近5成挺竹竹苗2026合併　7成支持應做配套

黑幫「投資靈骨塔」詐5千萬狂炫富　爽開凱燕雙B專挑8668掛牌

遊戲帳號發現女友和男聊天　恐怖男6刀割喉...任她倒血泊慢慢等死

房貸息起跳價1.35%！借千萬利息年增2185元　每月少喝一杯星巴克

最後的大法官釋字813號　限期修法補償「慈祐宮」

奧原希望東奧後首場賽事全日錦標賽　逆轉勝進8強目標3連霸

上海浦東機場防疫趨緊　華航宣布：即日起至1月底取消載客

斗六茂谷柑略減兩成　小果多品質高1／8年貨市集登場

王力宏派10黑衣人調虎離山！　警衛曝工作室前狀況

YouTuber糾「9證據」直指李侑菲、柾國熱戀！網喊：Dispatch上工囉

大老婆免驚！法官認配偶權不存　專家曝「告贏小三賠錢」撇步

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

政治熱門新聞

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

快訊／新北+1足跡遍佈板南線　侯友宜公布採檢結果

快訊／柯文哲AZ混打第三劑BNT　直喊打1cc針頭「怎麼這麼痛」

「倒掛」中華民國國旗　台美會道歉了

酒駕男撞死人　黃國昌：政府何時宣戰？

柯建銘批國民黨中邪　民眾黨時力大可不必

「原以為游錫堃是老實人」　藍委聽完一句話：黨性如此強

「共軍刻意嘗試夜間突襲台灣」　國防院評估：演訓範圍還會擴大

快訊／柯建銘曝親自打電話給楊文科　「他答應竹竹併絕不退縮」　

刺槍術不夠現代？立委提案刪600萬預算　邱國正反擊「不會廢除」

柯建銘還原地制法撤回現場　「三個在野黨吃相難看、沆瀣一氣！」

「經濟成長率6％以上！」　蔡英文：台灣經濟基本面很強

趙少康抓包小編上班偷看丁特　表態力挺：杜絕變相詐欺

台灣防疫排名大躍進　王浩宇：國民黨的最後相罵本也沒了

更多熱門

相關新聞

獨／台美會「倒掛」中華民國國旗　路人傻眼

獨／台美會「倒掛」中華民國國旗　路人傻眼

位於台北市博愛特區的「台美事務委員會」，是兩國經貿文化交流重要單位，今天卻被民眾發現，機關內每天昇起的中華民國國旗，竟然被整個倒掛，而且似乎沒有昇到旗桿頂，引起部分民眾駐足好奇，倒掛國旗意味著地區淪陷、求援，重要外交機關竟然發生這種失誤，實在讓人不感想像。

空手道團亞錦賽歸國11人確診　蘇貞昌下令：注意健康管理措施

空手道團亞錦賽歸國11人確診　蘇貞昌下令：注意健康管理措施

12-17歲學童打BNT滿12週者　家長陪同可完成第二劑接種

12-17歲學童打BNT滿12週者　家長陪同可完成第二劑接種

指揮中心最新示警「全球疫情上升19%」　我境外移入上週新增109例

指揮中心最新示警「全球疫情上升19%」　我境外移入上週新增109例

最美城際列車今首航　運能較太魯閣號增40%

最美城際列車今首航　運能較太魯閣號增40%

關鍵字：

監察院陳菊行政院蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

鹿希派等不到10萬交保！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

綜藝天王星二代家教大比拼！

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面