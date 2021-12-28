北市警局曝詐騙手法4態樣　「這個模式」金額損失最慘重

記者邱中岳／台北報導

臺北市警局統計詐騙案類，主要可以分成假冒檢察官以及警察、其次透過網路噓寒問暖，讓被害人卸下心防，還包括網路拍賣購物，藉口重複扣款要返回被害人款項，要求到提款機前操作，伺機轉走被害人財物，最後則是金額較大的投資型詐騙。

北市警局指出，常見的詐騙類型分成4種，首先，詐騙集團會假冒地檢署假察官、警察等身分，取信被害人，並誆稱被害人涉及刑案，因偵查不公開不能洩漏給其他人，並且監管帳戶、凍結財產，要將錢轉出到指定帳戶，或者由車手前往取款。

▲北市警局歸類詐騙4態樣，投資詐騙損失金額居冠。（圖／臺北市政府警察局提供）

其次，假冒親友的騙局，也就是俗稱的猜猜我是誰，通常詐騙集團成員都會藉口剛換手機、或是借用他人手機，然後以急事為由，誆稱對方是自己的親人，在取信於被害人之後，要被害人協助支付款項，最後消失不見。

假冒親友的騙局也包括透過交友軟體、網路社群軟體等陌生開發被害人，每天讓被害人誤以為在談戀愛或與對方交往，或者佯裝外國人，在藉口送包裹卡關、人被囚禁要付錢放人，最後得手財物後將被害人封鎖刪除。

再者，現在網路購物發達，有許多詐騙集團打電話給被害人，謊稱是網購、百貨商場服務人員，直言之前不慎重複刷了被害人信用卡，要求被害人到提款機前配合操作退款動作，但最後卻直接將被害人戶頭轉走。

▲北市警局統計投資詐騙，往往會造成投資人貪小便宜心態，進而損失大筆金額。（圖／臺北市政府警察局提供）

最後就是投資詐騙，投資詐騙雖然看似跟一般詐騙類似，但是卻是被害金額最高的詐騙行為，詐騙集團誆稱被害人投資，初期給予一定的獲利，再利用老師帶風向報明牌，最後等被害人投注身家後，再以各種理由避不見面。

臺北市政府警察局呼籲，詐騙集團手法不斷更新，民眾在接獲不明來電，或者對於對方要求付款狀況有疑慮，應立刻報警處理，或者致電165反詐騙專線確認狀況，以免影響自身權益，甚至造成財物上的損失。

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