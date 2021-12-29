三峽女愛不對人上網求助　感情諮詢要匯人民幣…警說服她回頭

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區一名女子日前因感情不順上網求助，「感情諮詢師」要她匯款人民幣2980元（約台幣1萬3000元）才可以深入諮商，女子心情煩悶一時不察，到銀行匯款至國外帳戶時，行員覺得有異拖延匯款，警方到場查看雙方通訊紀錄並提供詐騙案例，說服女子止付。

▲林女到銀行匯款到國外帳戶 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，31歲林姓女子因為感情不順遂上網求助，找到一名「感情諮詢師」，自稱可以幫她挽回感情，雙方互加通訊軟體，這名老師要求她要支付一筆諮詢費人民幣2980元（約台幣1萬3000元），才能繼續諮詢。

▼林女到銀行匯款到國外帳戶，行員報警阻止 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林女為情所困急於得到幫助，23日下午3時許，到三峽區北大中國信託商業銀行臨櫃要匯款，行員看她要匯款至中國銀行帳戶，懷疑受到詐騙，邊拖延時間邊報警，警方獲報趕抵，先主動關心林女狀況，再查看雙方通訊軟體內的對話，直覺林女遭到詐騙，先提供給林女詐騙案例，分析詐團利用情感需求的急迫性行騙，成功讓她停止匯款。

▼警員查看通訊對話戳破詐騙手法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

三峽警分局表示，詐騙手法推陳出新，呼籲只要接獲他人要求匯款、無摺存款或購買點數，領取大筆現金面交等，務必先撥打「165反詐騙諮詢專線或110」詢問，也要多關心周遭親友，尤其家中長輩們，如發現有異常行為如與網友密集聯絡、突然向親友借錢、大量提款等等，可能都是遭到詐騙的警訊。

腦公！你不可以賴帳喔

▼林女與感情諮詢師對話內容 。（圖／記者陳以昇翻攝）