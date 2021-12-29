　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三峽女愛不對人上網求助　感情諮詢要匯人民幣…警說服她回頭

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區一名女子日前因感情不順上網求助，「感情諮詢師」要她匯款人民幣2980元（約台幣1萬3000元）才可以深入諮商，女子心情煩悶一時不察，到銀行匯款至國外帳戶時，行員覺得有異拖延匯款，警方到場查看雙方通訊紀錄並提供詐騙案例，說服女子止付。

▲▼林女到銀行匯款到國外帳戶，行員報警阻止，警員查看通訊對話戳破詐騙手法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林女到銀行匯款到國外帳戶 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，31歲林姓女子因為感情不順遂上網求助，找到一名「感情諮詢師」，自稱可以幫她挽回感情，雙方互加通訊軟體，這名老師要求她要支付一筆諮詢費人民幣2980元（約台幣1萬3000元），才能繼續諮詢。

▼林女到銀行匯款到國外帳戶，行員報警阻止 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林女到銀行匯款到國外帳戶，行員報警阻止，警員查看通訊對話戳破詐騙手法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林女為情所困急於得到幫助，23日下午3時許，到三峽區北大中國信託商業銀行臨櫃要匯款，行員看她要匯款至中國銀行帳戶，懷疑受到詐騙，邊拖延時間邊報警，警方獲報趕抵，先主動關心林女狀況，再查看雙方通訊軟體內的對話，直覺林女遭到詐騙，先提供給林女詐騙案例，分析詐團利用情感需求的急迫性行騙，成功讓她停止匯款。

▼警員查看通訊對話戳破詐騙手法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林女到銀行匯款到國外帳戶，行員報警阻止，警員查看通訊對話戳破詐騙手法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

三峽警分局表示，詐騙手法推陳出新，呼籲只要接獲他人要求匯款、無摺存款或購買點數，領取大筆現金面交等，務必先撥打「165反詐騙諮詢專線或110」詢問，也要多關心周遭親友，尤其家中長輩們，如發現有異常行為如與網友密集聯絡、突然向親友借錢、大量提款等等，可能都是遭到詐騙的警訊。

腦公！你不可以賴帳喔

▼林女與感情諮詢師對話內容 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林女到銀行匯款到國外帳戶，行員報警阻止，警員查看通訊對話戳破詐騙手法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
中職明年4月2日開幕戰　季後賽新制度出爐
家長氣喊「陪瑞莎受訪一天只有500」　女主播揭圈內殘酷真相
他海邊玩水「泳褲突溶解」　低頭驚見整根露出崩潰
瑞莎給5萬被嫌太少　他抖內幕力挺：免費都合理
「窮人都先看標價！」櫃姐分析1舉動　網：完全命中
獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公淚崩：怎麼幫他們
期貨副理吸金1.3億！　30教友被騙求情「寬恕她」
19歲妹聲音沙啞　喉嚨一照「炸整片菜花田」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偵查佐勾結高利貸集團　還用警政系統查個資！遭拘提10萬交保

三峽女愛不對人上網求助　感情諮詢要匯人民幣…警說服她回頭

台中女拒繳罰單停車費共26萬　500萬房屋遭查封秒掏錢

運將載癌嬤就醫不收車資還借3千！以為遭騙報警...真相令人悲傷

獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公小黃駕照被收回　嘆：怎麼幫他們

嘉市某高工畢業校友返校墜樓　送醫搶救不治

期貨副理靠教會吸金1.3億　30教友受騙還幫求情「寬恕她」

血荒他衝捐血站挽袖給抽500c.c　騎車回家突然暈眩摔車下巴濺血

南科焦屍／刺殺情敵殘忍燒屍　相驗結果出爐...兇嫌遭聲押禁見

刑事局形象大使淪小三！已婚台商自讚：X完居然還能二次上陣

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

百年古厝破洞無力修4口擠5坪房　義工打造新屋助少女一家過好年

偵查佐勾結高利貸集團　還用警政系統查個資！遭拘提10萬交保

三峽女愛不對人上網求助　感情諮詢要匯人民幣…警說服她回頭

台中女拒繳罰單停車費共26萬　500萬房屋遭查封秒掏錢

運將載癌嬤就醫不收車資還借3千！以為遭騙報警...真相令人悲傷

獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公小黃駕照被收回　嘆：怎麼幫他們

嘉市某高工畢業校友返校墜樓　送醫搶救不治

期貨副理靠教會吸金1.3億　30教友受騙還幫求情「寬恕她」

血荒他衝捐血站挽袖給抽500c.c　騎車回家突然暈眩摔車下巴濺血

南科焦屍／刺殺情敵殘忍燒屍　相驗結果出爐...兇嫌遭聲押禁見

刑事局形象大使淪小三！已婚台商自讚：X完居然還能二次上陣

納豆「波浪捲髮＋嬌羞臉」演媽媽桑！　釣出《華燈》林心如嗆聲

成海瑠奈爆偷吃確定引退、偶像大師角色遭換　網轟：LiSA老公都沒事

黑蘭嬌火紅泳衣挖洞炸超巨半球　賴慧如一轉身辣露屁股蛋

直播主幕後工作曝光　高山峰險遭2公尺高貨箱砸中

中職明年4月2日開幕戰　季後賽新制度出爐

《蜘蛛人》湯姆霍蘭德傳「片酬漲至8位數」！新生代最強躍一線男星

人力資源發展楷模　雲嘉南分署二單位獲「國家人才發展獎」

全聯衛生棉、紙巾「買1送1」！衛生紙限時8天特價　優惠一次看

二軍很難達成投、打排行榜　中職修改達標門檻

鄭興創作情歌靠想像　自招談戀愛是「俗辣」：很不浪漫！

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

南科工程師遭情敵砍死　「雙載運屍」縱火狂燒

彰化工廠燃燒　爆炸聲狂響搶救中

快訊／漢翔水湳機工廠爆炸　1命危送醫搶救

高雄大執法第2日破功！又有酒駕男衝撞檳榔攤　西施送醫

錢莊借錢家被騙過戶　7口流落街頭

國1重大車禍！現場1人命危

兒子傷重失憶　林爺爺瞞媳婦死訊

快訊／南科火燒機車「一具男焦屍趴臥龍頭」

新北男與妻歡愛「突馬上風」！4天前剛打BNT

刑事局形象大使淪小三！和人夫要賠35萬

遭酒駕撞飛爸爸　醒後「躁動想找妻兒」

快訊／漢翔工廠「集塵器爆炸」！多人受傷

快訊／漢翔「集塵器爆炸」1人送醫不治！

即／踹門夾傷謝和弦新歡　前妻Keanna傷害判拘

更多熱門

相關新聞

運將載癌嬤就醫不收車資還借3千　結局令人悲傷

運將載癌嬤就醫不收車資還借3千　結局令人悲傷

新竹一名陳姓司機，今年11月間載著一名罹患癌症的陳姓阿嬤前往台北馬偕看病，2人在閒聊的過程中陳男得知阿嬤沒錢看病，表示相當同情，不僅不收阿嬤高達上千元的車資，還將身上所有的3000元現金全數掏出，要借給阿嬤看病，不料阿嬤自此以後便再無消息，讓陳男認為自己被騙，怒提出告訴。但檢察官調查後卻發現，阿嬤早已因病去世，全案不起訴。

詐騙假冒東寵徵才　公司發聲明了

詐騙假冒東寵徵才　公司發聲明了

錢莊借錢家被騙過戶　7口流落街頭

錢莊借錢家被騙過戶　7口流落街頭

婦捧11萬要匯款　霸氣警嗆假理專太惡質

婦捧11萬要匯款　霸氣警嗆假理專太惡質

高雄男拿千元假鈔「專騙檳榔攤」

高雄男拿千元假鈔「專騙檳榔攤」

關鍵字：

三峽感情諮詢師詐騙人民幣

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

溫妮認了交往「億級男友」！

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

WAKUWAKU JAPAN明年4月停播

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面