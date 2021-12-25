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社會 社會焦點 保障人權

聖誕節小蜜蜂？3男開BMW載滿車貨　「排檔桿白白的」下場慘曝

記者邱中岳／台北報導

北市大安分局在平安夜當晚執行酒測臨檢勤務，攔查1台BMW名車時，發現排檔桿附近有白色不明粉末，立刻要求車上3人下車受檢，警方在車內搜出1百公克K他命，又在後車廂查獲4大袋共計344包的毒品咖啡包，將持續追查毒品來源。

北市警方從平安夜開始，連續10天執行酒測臨檢勤務，大安分局安和路派出所在24日晚上執行臨檢勤務，直到聖誕節當天凌晨0時許，發現1台BMW從建國高架下橋準備左轉忠孝東路，警方隨機攔查發現駕駛排檔桿有不明白色粉末。

▲▼3男開車要去信義區，車上搜出百克K他命、344毒咖啡包、開山刀以及手指虎等違禁品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲3男開車要去信義區，車上搜出百克K他命、344毒咖啡包、開山刀以及手指虎等違禁品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方立刻要求20歲的柯姓駕駛將車停靠一旁，並且要另2名19歲男子也下車，驗出排檔桿粉末為K他命，又在駕駛座旁以及後座發現2大包K他命共約1百公克，加以搜查後，還在後車廂發現4大包毒品咖啡包，清點後共計344包。

警方詢問柯姓男子等人要去何處，柯男避重就輕回答要去信義區，搜出毒品後又3人均否認毒品為自己所有，柯姓男子更推稱「車子曾經借給朋友使用，可能是朋友留下的」，但卻說不出朋友是誰，警方也將3人依毒品罪嫌送辦。

▲▼3男開車要去信義區，車上搜出百克K他命、344毒咖啡包、開山刀以及手指虎等違禁品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方盤查BMW駕駛，發現排檔桿有白色粉末，進而查獲K他命以及毒咖啡包。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方除了將3人依法送辦之外，還在車上搜出開山刀、手指虎等違禁物品，警方懷疑3名男子疑似俗稱的「小蜜蜂」，將大批毒品放在車上，只要有客人打電話需求就送貨到手上，也將持續追查毒品來源。

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