台中婦捧11萬要匯款　霸氣警嗆詐團太惡質...對方秒掛電話

記者鄧木卿／台中報導

台中市55歲黎姓婦人日前在臉書看見一則投資廣告，好奇之下點下網址，不久即接到自稱國泰世華銀行專員來電諮詢投資事宜，假理專要求婦人到附近ATM轉帳，婦人不熟悉操作流程，頻頻失誤，引起超商店長懷疑報警，巡佐陳忠秋等人獲報到場，二話不說接過婦人電話，痛批詐騙集團實在「惡質」，對方一聽秒掛電話，婦人這才保住11萬元。

▲台中一名婦人捧著11萬現金要匯款，霸氣警及時阻止，並大罵詐騙假理專太惡質。（圖／警方提供）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所巡佐陳忠秋、警員粘為淞、鄭依婷巡邏時接獲超商店長報案，稱1名婦人在店內講電話時神色緊張，而且不斷操作ATM，一直出現錯誤，直覺不對勁，可能遇上詐騙。

陳忠秋等人到場後得知，原是婦人誤信臉書投資廣告，假理專要求婦人到附近超商ATM轉帳，但婦人不熟悉操作流程，頻頻失誤，假理專轉而要求提領帳戶內所有現金，婦人於是捧著領出來的11萬元要匯入ATM。

陳忠秋二話不說接過婦人電話，痛批詐騙集團實在「惡質」，對方一聽是警察秒掛電話，婦人這才如夢初醒，想到11萬白花花鈔票差點奉送給他人，覺得驚恐萬分，也非常感激員警協助保住積蓄。

員警舉例近期常見的詐騙案例，仔細分析利害關係，南屯所長江松泳呼籲，詐騙手法層出不窮，在網路看到投資廣告務必小心求證，千萬不可聽從對方指示匯款，謹記「一聽、二掛、三查證」原則，以免上當受騙，若有任何疑問均可撥打110或165反詐騙專線求證。