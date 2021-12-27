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2021十大藝文新聞！三級警戒重創藝文界、台灣維納斯重見天日入榜

▲▼台灣第一座裸女雕像，黃土水創作《甘露水》曾消失半世紀，如今正式對外在「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」展出。（圖／記者林育綾攝）

▲「2021年度十大藝文新聞」揭榜！台灣第一座裸女雕像，黃土水創作《甘露水》重見天日獲得第三名。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2021年度十大藝文新聞」揭曉！由國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所主辦，今（27）日公布票選活動最高票數，其中「全台疫情警戒，藝文產業生計遭重擊」奪冠，而第二名是「《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》上路」、第三名則是「台灣維納斯重見天日」，黃土水塵封半世紀的名作《甘露水》交付文化部永久典藏。

▲▼2021年度十大藝文新聞。（圖／北藝大藝管所提供）

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▲2021年度十大藝文新聞揭曉。（圖／北藝大藝管所提供）

負責專案執行的北藝大藝管所劉蕙苓教授表示，「年度十大藝文新聞」全民票選活動今年邁入第11年，成為藝文界年度關注大事，感謝所有參與投票的民眾，1千筆以上的資料雖然採用自願樣本，但仍具有其意義，尤其今年參與的投票的非藝文工作者占42.8%，可見開放全民投票的結果，仍具一定程度的代表性。

她也提到，今年的投票結果也相當特別，往年通常以表演藝術類最多，但今年十大新聞中，視覺藝術類就佔了4則，表演藝術類只有2則，而且有幾則新聞和過去曾入選的指標性文化政策都有所關聯。

今年新冠肺炎疫情5月升溫，全台三級警戒重創藝文界，場館停演2個月，各劇團及藝文相關產業生計受到的衝擊2020年更為嚴重，而「全台疫情警戒，藝文產業生計遭重擊」獲民眾票選為2021年度最受關注的藝文新聞。

文化部李靜慧次長表示，疫情衝擊是大家心裡的痛，文化部對於如何幫助藝文工作者度過難關也感到非常焦急，尤其藝文產業有衰於百業之前、興於百業之後的特性，雖然去年有一次經驗，藝FUN券的發送也有一定的成效，但仍遠遠不足，因此今年疫情再起後有更多積極性紓困方式，但也發現落實紓困最大的關鍵是藝文工作者的身分認定，未來也會加緊腳步去推動執行。

▲▼2021年度十大藝文新聞。（圖／北藝大藝管所提供）

▲2021年度十大藝文新聞揭曉。（圖／北藝大藝管所提供）

獲選第二名的藝文新聞為「《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》上路，保障藝文工作者創作權益」。松山文創園區陳玉秀總監表示，對於文化藝術工作者或是藝文場所營運者而言，有一部著作權的專法，在各項工作的推行上，有更明確可依據的規定與準則。這則新聞起源於2018年華藝網事件涉嫌利用文化部補助名義，使藝術家簽署將著作權無償轉讓同意書，嚴重損及藝術家的權益，文化部決定協助這81位藝術家採取法律行動，為2018年十大藝文新聞之第五名；經過三年多的朝野努力，文化部於今年10月發布此法，針對公部門藝文採購、補助與徵件的著作權做明確規範，為台灣首部針對藝文工作者著作權制定的專法。

第三名則為「『台灣的維納斯』重見天日，黃土水塵封半世紀名作《甘露水》交付文化部永久典藏」。北藝大陳愷璜校長表示，黃土水對於一般大眾而言，曾經是非常不熟悉的，近年來經過許多人的努力，讓民眾看到這些對臺灣藝術發展而言相當重要的藝術家與作品，逐漸完整了臺灣藝術史的拼圖。而《甘露水》是台灣首座裸體雕像，塵封近半世紀，於9月6日交付文化部永久典藏，並在12月18日起於北師美術館的「光──臺灣文化協會百年」展覽中對外展出。

值得一提的是，疫情自2019年底影響台灣，今年的十大新聞中，有三則均與疫情相關，其中文化部推出的「藝Fun券」榮登2020年十大藝文新聞的榜首，今年「藝Fun券」仍受關注，列為第五名。

2021年度十大藝文新聞

1、全台疫情警戒，藝文產業生計遭重擊
2、《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》上路保障藝文工作者創作權益
3、「台灣的維納斯」重見天日！黃土水塵封半世紀名作《甘露水》交付文化部永久典藏
4、文獎條例三讀通過，強調保障藝文勞動權益
5、數位、紙本藝FUN券開放登記，逾萬藝文場所可用
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