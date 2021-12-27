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承包商施工意外5年達68件　台鐵僅獲賠1797萬元

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲408次太魯閣號出軌因承包商施工不慎釀禍。（圖／記者黃國霖攝）

記者許維寧／台北報導

台鐵施工意外頻傳，根據立法院交通委員會提供的統計表指出，近年因為承包商施工不慎導致行車異常事故近五年來就高達68件，其中53件台鐵曾向包商求償，但獲賠償僅有40件，並獲得求償金額約1797萬元。有鑒於過往承包商出包不斷，交通委員會今（12/27）通過凍結約296億營業成本預算3000萬，但要求台鐵提出書面報告後始得動支。

立法院交通委員會今省查111年台鐵局預算，立委陳素月、林俊憲提出「因承包商施工不慎導致行車異常事故情形表」，2017年共計發生8件、2018年14件、2019年20件、2020年18件、今年一至七月件數則達8件。

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近年來施工不當主要類型則包括挖斷電纜、傾入路線淨空、電車線斷落、擠壞轉換器等。2017年台鐵求償7件均獲賠，2018年求償10件同樣獲賠，但2019年求償15件則僅有13件獲賠，2020年求償14件僅8件獲賠，今年則是求償7件兩件獲賠。

求償獲賠金額以2020年最高，共計獲賠償542萬；其次為2017年，獲得452萬元賠償。總計五年來因為施工廠商不慎導致行車異常事故就高達68件，台鐵求償53件中僅40件獲得賠償，賠償金額約為1797萬元。

交通委員會提案，有鑒於過往預算承包商狀況不斷，總營業成本預算296億元交通委員會通過凍結3千萬元，並要求台鐵提書面報告後始得動支。

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