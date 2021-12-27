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台鐵「新城際列車」首航　投入宜花東輸運

▲台鐵局最新型的城際列車，已完成各項嚴格的測試與調整，並取得第三方獨立驗證與認證單位，德國萊茵所頒發之安全營運證明。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台鐵局最新型的城際列車，已完成各項嚴格的測試與調整，並取得第三方獨立驗證與認證單位，德國萊茵所頒發之安全營運證明。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

交通部台灣鐵路管理局26日於台東車站舉辦EMU3000新城際列車首航典禮，並由行政院蘇貞昌院長正式宣佈該車隊開始投入營運。蘇貞昌院長致詞表示，「安全」是台鐵的核心價值，因此政府將以「行車運轉零事故」為目標，積極輔導台鐵局貫徹各項安全措施。

行政院蘇貞昌院長、交通部王國材部長及台鐵局杜微局長等人，在典禮現場向全台灣民眾承諾，政府與台鐵局將從人、車、路與制度等四面向落實改革，並於明年第1季起辦理第三方安全評鑑，以完備鐵路監理機制，並持續檢視台鐵安全管理系統的完整性及有效性，徹底杜絕行車及工安風險。▲台鐵局最新型的城際列車，已完成各項嚴格的測試與調整，並取得第三方獨立驗證與認證單位，德國萊茵所頒發之安全營運證明。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼台鐵局新城際列車於台東車站舉辦首航典禮。

交通部王國材部長致詞時強調， 隨著EMU3000新城際列車的引進，交通部將持續要求台鐵局加速推動安全改革工作，包括鐵道邊坡滑動、軌道異物入侵偵測以及降低車輛故障率等，都要一併檢討與改善，以達到鐵道整體安全提升之目標。台鐵局杜微局長於會場補充表示，透過車輛的汰舊換新，將逐步降低車輛故障率與行車事故。

▲台鐵局最新型的城際列車，已完成各項嚴格的測試與調整，並取得第三方獨立驗證與認證單位，德國萊茵所頒發之安全營運證明。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

首航典禮的EMU3000型列車為台鐵局最新型的城際列車，自今年7月30日於花蓮港抵台後，在台鐵局的努力下，已完成各項嚴格的測試與調整，並於12月21日取得第三方獨立驗證與認證單位（IV&V）— 德國萊茵所頒發之安全營運證明。

▲台鐵局最新型的城際列車，已完成各項嚴格的測試與調整，並取得第三方獨立驗證與認證單位，德國萊茵所頒發之安全營運證明。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

蘇貞昌、立委劉櫂豪等試乘體驗。

此外，新城際列車在外觀及內裝的設計上，首次以台鐵局、美學設計委員會以及民眾參與等3方合作模式，採用極簡與沈穩風格，不僅獲得Good Design設計委員會青睞，更一舉奪下2021年世界百大（best 100）設計的殊榮。

EMU3000 新城際列車將於今年年底前完成7列共84輛之交車目標，並計劃於今年12月29日前至少完成3編組之測試工作，營運初期將以服務宜、花、東民眾為主，以有效疏解花東地區一票難求之情形。

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