瑜珈女師與人夫車遊！她嬌喊「練得比較硬哦」　正宮客訴反挨告

▲瑜珈女老師被人妻客訴和男學員過從甚密，女師不滿提告妨害名譽結果不起訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓男子去瑜珈館報名健身課程，卻和瑜珈女老師過從甚密，被林妻察覺不對勁，取得林男行車紀錄器檔案，發現林男曾多次私載女師到台東等地出遊，女師還曾在車上說：「你最近練得比較硬哦！」瑜珈館接獲林妻客訴，決定將女師停課，沒想到女師和林男反而控告林妻妨害名譽、違法搜索，台北地檢署27日處分不起訴。

據了解，林妻大約半年前，在住家附近，目睹陌生女子坐上老公的車而起疑，打聽之下發現，老公竟然有在上瑜珈課，林妻心生懷疑但苦無證據，後來想起孩子和老公共用同一輛車子，就像孩子借了鑰匙上車，取得行車紀錄器錄音檔。

林妻為了斬斷老公的不正常交往，向瑜珈館客訴，指女老師和男學員過從甚密，瑜珈館人員聽了音檔，認為女老師稱呼男學員「親愛的」，還會說出：「你最近練得比較硬哦！」等曖昧言語，確有不當，決定暫停女老師的所有課程。

▲男學員得知女老師遭停課，不滿瑜珈館胡亂處分，並控告妻子違法搜索他的車子。（示意圖／pixabay）

林男得知後，認為女老師工作權受損，向瑜珈館抗議胡亂處分，得知是自己妻子拿行車紀錄器去客訴後，林男和女老師分別控告林妻涉嫌妨害名譽，以及違法搜索林男的車子。

檢察官調查，林妻是經孩子同意而取得鑰匙上車，沒有違法問題，另外林妻客訴時，只向瑜珈館主管提到女老師身分，並沒有指明與女老師有不正常關係的男學員身分，是瑜珈館根據林妻留下的電話，自行勾稽出林男身分，而根據瑜珈館主管證詞，行車紀錄器錄音內容顯示林妻的懷疑有所依據，因此以妨害名譽罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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