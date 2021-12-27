愛女遭酒駕撞死！　母南下招魂痛哭：元旦等不到他們回家了

記者賴文萱／高雄報導

高雄38歲酒駕男黃子洋26日三度酒駕，撞上正要過馬路前往愛河霓虹派對市集的林姓一家四口，導致媽媽范女當場慘死。范女父母及哥哥27日從新竹南下趕抵殯儀館後，再出發到車禍現場招魂，難過痛哭表示，「女兒、女婿都很孝順，本來元旦就要見面，但卻等不到他們了...」，並痛批酒駕真的太可惡，一定要重判。

▲酒駕男黃子洋撞毀一家四口，死者范女家屬到現場招魂。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼酒駕男撞毀一家四口，死者范女家屬到現場招魂。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事故發生在26日晚間，有2次酒駕紀錄的黃子洋酒後執意要駕駛BMW回家，沒想到就在晚間7時20分經過河東路、國民街口時，於國賓飯店前撞上過馬路的林姓一家四口，導致母親范女（37歲）當場死亡，15歲的長女雙腿骨折、全口牙齒掉落，林父及13歲的次女也全身多處擦挫傷，幸3人送醫治療後目前生命徵象均穩定。

▲▼范媽媽悲泣，跟女兒、女婿感情相當好，本來元旦要見面，但卻等不到他們回家。（圖／記者吳世龍翻攝）

范女父母跟哥哥27日就從新竹南下，上午到殯儀館進行相驗後，出發到事故現場招魂。范媽媽表示，昨天晚上接到消息後，簡直不敢相信，連忙從新竹趕下來，整個晚上都沒睡覺，並泣訴「女兒、女婿都很孝順，本來元旦就要見面，但卻等不到他們了...」

范媽媽說，小倆口結婚十多年，感情很好，家庭也很和樂，假日小家庭都會出去走走。她痛批，酒駕真的太可惡了，嫌犯一次又一次酒駕，這次女兒被撞已經第三次，真的太過分了，一定要有很重很重的判刑，司法一定要改革，不能再有下一次，希望女兒是最後一個受害者。

▲▼酒駕男撞毀一家四口，死者范女家屬到現場招魂。（圖／記者吳世龍翻攝）