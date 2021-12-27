日本數年一遇強烈寒流「京都雪金閣」影片曝　東京創45年來最低溫

数年に一度クラスの強い寒気が流れ込んでいる影響で特に近畿北部では雪が強まっています。— NHKニュース (@nhk_news) December 27, 2021
世界遺産・金閣寺の屋根もすっかり雪化粧しています。https://t.co/GI7OX3usg7#nhk_video pic.twitter.com/QY1s48xL6m
文／中央社東京27日綜合外電報導
日本受強烈寒流影響，今天多地持續下大雪，近畿北部降雪量創紀錄，東京千代田區睽違45年在12月出現零下低溫；交通也因雪大亂，部分高速道路受阻、30多個國內線航班取消等。
日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，受到數年才有一次的強烈寒流影響，靠近日本海側地區持續降雪，全國氣溫降低，各地都出現今年冬季以來的最低溫，交通網也因此大亂。
目前近畿北部地區已降下創紀錄的雪量，京都新聞引述氣象廳資料報導，滋賀縣彥根市截至今天上午5時的24小時雪量達68公分，創下觀測以來的新高紀錄；截至今天上午8時累積雪量更高達71公分，是當地歷年平均雪量（2公分）的35.5倍。
其他如滋賀縣高島市今津雪量達72公分，是往年平均的18倍；京都府舞鶴市雪量也達到平均的16.5倍；京都知名地標金閣寺屋緣覆蓋上白雪，呈現出「雪化妝」的夢幻美景。
▲強烈寒流影響日本，東京出現45年來最低溫紀錄。圖為滋賀縣彥根市大雪中回堵的車陣。（圖／路透）
東京都千代田區今天最低溫達攝氏零下2.2度，日比谷公園的「鶴之噴泉」結凍，展翅白鶴雕像的翅膀與台座下垂著許多冰柱，許多民眾駐足拍照。
千代田區12月出現零下低溫是有觀測以來的第2次，上一次是45年前的1976年。
在交通影響方面，國道8號行經降下創紀錄大雪的滋賀縣彥根市路段，今天凌晨有大型卡車因雪受困，導致往北陸方向約2公里車流堵塞動彈不得，上午10時30分後才陸續恢復。
記録的な大雪となっている近畿北部。京都府舞鶴市では、27日午前9時現在で積雪が70センチとなっていて、JR西舞鶴駅の近くの店舗では、営業を前に従業員たちが大きなスコップを使って雪かきをする作業に追われていました。https://t.co/hVgZqJzKQH#nhk_video pic.twitter.com/is4HZAfuA9— NHKニュース (@nhk_news) December 27, 2021
名神高速道路、北陸自動車道等高速公路也相繼因雪受阻；日本國內線有超過30個航班因雪取消，東海道新幹線等也因天氣誤點。
惡劣天候預料將持續到明天，氣象廳呼籲民眾對積雪、雪崩、路面結凍等提高警覺，預估可能降下大雪地區的民眾，應避免不必要及不緊急的外出行程。
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