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日本數年一遇強烈寒流「京都雪金閣」影片曝　東京創45年來最低溫

文／中央社東京27日綜合外電報導

日本受強烈寒流影響，今天多地持續下大雪，近畿北部降雪量創紀錄，東京千代田區睽違45年在12月出現零下低溫；交通也因雪大亂，部分高速道路受阻、30多個國內線航班取消等。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，受到數年才有一次的強烈寒流影響，靠近日本海側地區持續降雪，全國氣溫降低，各地都出現今年冬季以來的最低溫，交通網也因此大亂。

目前近畿北部地區已降下創紀錄的雪量，京都新聞引述氣象廳資料報導，滋賀縣彥根市截至今天上午5時的24小時雪量達68公分，創下觀測以來的新高紀錄；截至今天上午8時累積雪量更高達71公分，是當地歷年平均雪量（2公分）的35.5倍。

其他如滋賀縣高島市今津雪量達72公分，是往年平均的18倍；京都府舞鶴市雪量也達到平均的16.5倍；京都知名地標金閣寺屋緣覆蓋上白雪，呈現出「雪化妝」的夢幻美景。

▲▼強烈寒流襲日，東京睽違45年12月冷到零下，滋賀縣彥根市則有車陣回堵在大雪中。（圖／路透）

▲強烈寒流影響日本，東京出現45年來最低溫紀錄。圖為滋賀縣彥根市大雪中回堵的車陣。（圖／路透）

東京都千代田區今天最低溫達攝氏零下2.2度，日比谷公園的「鶴之噴泉」結凍，展翅白鶴雕像的翅膀與台座下垂著許多冰柱，許多民眾駐足拍照。

千代田區12月出現零下低溫是有觀測以來的第2次，上一次是45年前的1976年。

在交通影響方面，國道8號行經降下創紀錄大雪的滋賀縣彥根市路段，今天凌晨有大型卡車因雪受困，導致往北陸方向約2公里車流堵塞動彈不得，上午10時30分後才陸續恢復。

名神高速道路、北陸自動車道等高速公路也相繼因雪受阻；日本國內線有超過30個航班因雪取消，東海道新幹線等也因天氣誤點。

惡劣天候預料將持續到明天，氣象廳呼籲民眾對積雪、雪崩、路面結凍等提高警覺，預估可能降下大雪地區的民眾，應避免不必要及不緊急的外出行程。

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