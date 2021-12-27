快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到1／10

記者許展溢／台北報導

新變異株Omicron威脅沒有停止跡象，截至今（27日）數字，國內已攔截檢出34例Omicron，中央流行疫情指揮中心宣布，二級警戒要繼續延長至明年1月10日 ，維持現行戴口罩規定，外出時應全程戴上口罩。

指揮中心指出，在二級警戒期間將維持現行規定，下列場合得免戴口罩（但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。）

1.於室內外從事運動、唱歌時。

2.於室內外拍攝個人/團體照時。

3.單人或多人進行直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時。

4.農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。

5.於山林（含森林遊樂區）、海濱活動。

6.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕場合。

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另外，不少人關心跨年活動，指揮中心強調，歲末年終將近，請民眾配合歲末、跨年大型活動防疫準備注意事項：

一、主辦單位應遵守指揮中心二級警戒公告措施、地方政府大型活動相關防疫規定：

(一)主辦單位應於活動場域提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率並設有醫療應變措施。

(二)除指定販賣區外，場內不得販售飲食。

(三)室內活動不得販售無座位票，須落實實聯制，規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。

二、活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。

(一)除主持、表演及致詞人員得於正式拍攝或進行時免戴口罩，其餘人員及參加活動者不適用飲食(補充水分除外)、拍照等得免戴口罩之例外情形。

(二)主辦單位經地方政府同意，得設置專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食，該區域須落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒，並不得邊走邊吃，亦不開放試吃。

(三)違反以上規定、經工作人員勸導不聽者，由地方政府依傳染病防治法裁罰。

三、居家檢疫、居家隔離、(加強)自主健康管理者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾(包括表演者及活動工作人員)，不得參加相關活動。違反者將從重處罰。

▲指揮中心宣布二級警戒再延長。（圖／指揮中心提供）