空手道團10人有症狀「機上感染機率低」　基因定序結果明天下午出爐

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日宣布新增23例境外，創今年境外移入單日新高，其中有11人為我國赴哈薩克比賽的空手道選手，今（27日）再增1人染疫，累計12人，目前已進一步做基因定序，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，定序最快明天下午或傍晚就有初步結果。

空手道代表團確診裡是否有包括奪牌選手？症狀和影響身體程度如何？羅一鈞說明，目前確診的12位代表團的相關人員中，有10位有發燒、咳嗽和流鼻水症狀，喉嚨痛、喉嚨癢及全身倦怠等都有，另外有2人屬於無症狀，目前都沒有出現中重度以上狀況，都以輕症情形在負壓隔離病房中接種完善治療，他們的病毒量Ct值也有從11~34不等，所以每個人病毒的變化量狀況還是不太一致，都在醫療團隊監控中，會有最完善照顧。

至於其他團員狀況，羅一鈞指出，該團還有10位沒確診，依規定在入境後第3天執行提供的公費居家快篩，目前檢驗都陰性，不過，還是需要完整隔離滿14天再做相關採檢。

羅一鈞進一步說明，確診12位在飛機上座位看起來從28至44排都有，不是聚集同一區域某幾排，另外是入境當天跟隔天的採檢陸續陽性，病毒量看起來也並非都是剛感染一至兩天內，「大概目前推測說全部都是在機上被感染可能性應該是蠻低」，通常知道有潛伏期，而針對Omicron初步分析，國外研究看起來平均潛伏期3天左右，有人快有人慢。羅一鈞表示，比較有可能是在哈薩克比賽或結束期間的接觸而感染，之後檢討會再來做比較詳細探討。

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而明年2月北京東奧，台灣會有30多位選手出賽，體育署希望第3劑會希望幫選手爭取，不用等5個月，指揮官陳時中說，出國比賽相關檢討跟了解，這2天會召開一次會議，對已發生跟未來怎麼做，加開一次檢討會。有選手打完1劑就出國比賽，陳時中表示，也許打1劑怕影響體育成績，整體比賽管理跟情形，重申這2天盡速和相關單位召開會議，了解各環節讓以後出團能更加安全。

▲指揮中心表示，空手道選手團基因定序最快明天下午有結果。（圖／指揮中心提供）